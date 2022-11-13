СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада

Антироссийские санкции, введенные со стороны западных стран, подарили РФ важного союзника — Китай. Такое мнение выразил 12 ноября обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг.

«Китай стал крупнейшим экспортером в Россию, потому что торговля России с Европой резко упала. Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23%, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35%», — отметил он в своей статье.

Улиг также указал на внушительный потенциал России и Китая к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что в свою очередь увеличит скорость доставки товаров.

Ранее, 11 ноября, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг слова президента США Джо Байдена о том, что КНР якобы дистанцируется от России. Он подчеркнул, что связи между двумя странами, напротив, укрепляются.

До этого, 7 ноября, Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022 года составил $153,9385 млрд. Экспорт из Китая в Россию составил $59,5965, повысившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 12,8%. Импорт российских товаров оказался на уровне $94,342, увеличившись на 49,9%.

3 ноября испанская газета El País указала на то, что в последние годы Пекин и Москва сделали всё, чтобы показать, насколько они близки. Автор публикации отметил теплые взаимоотношения лидеров двух государств и то, что между странами существуют тенденция к поддержанию сотрудничества и схожие цели на геополитической арене.

До этого, в конце октября, китайский лидер заявлял, что отношения России и Китая демонстрируют высокий уровень устойчивого развития. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с Китаем. Кроме того, он отмечал, что страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене.