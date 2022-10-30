Си Цзиньпин отметил высокий уровень устойчивого развития отношений России и КНР

Отношения России и Китая демонстрируют высокий уровень устойчивого развития. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. Текст зачитал 30 октября временный поверенный в делах КНР в Российской Федерации Сунь Вэйдун на торжественном вечере-концерте.

«В настоящее время китайско-российские отношения, <...> вступающие в новую эпоху, демонстрируют высокий уровень устойчивого развития, неуклонно углубляющегося сотрудничества и обменов в разных областях. Непрерывно укрепляется дружба между народами наших стран», — говорится в заявлении Си Цзиньпина.

Он отметил, что в ключевые задачи Общества российско-китайской дружбы входят содействие взаимопониманию народов двух стран и укрепление социальных и общественных основ.

23 октября Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок. Он также сохранил пост председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру поздравительную телеграмму. Он отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства с КНР.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в беседе с «Известиями» назвал положительным моментом для России переизбрание Си Цзиньпина.