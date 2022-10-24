Китаист назвал положительным моментом для России переизбрание Си Цзиньпина

Переизбрание Си Цзиньпина на третий пятилетний срок генсеком ЦК Компартии Китая и председателем центрального военного совета ЦК КПК — положительная новость для России. Такое мнение 24 октября «Известиям» высказал главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

«За последние десятилетия у нас сложились устойчивые, в том числе личные, отношения между руководителями двух государств. У наших стран есть во многом совпадающие позиции по оценке международной обстановки, мы проявляем элементы довольно активного взаимодействия в противодействии попыткам США всюду продавливать свои собственные решения, включая по тем вопросам, которые напрямую затрагивают интересы России и Китая», — сказал эксперт.

Также Портяков прокомментировал назначение нового руководства — членов постоянного комитета политбюро.

«Это активные функционеры, в том числе с регионального уровня, те, кто раньше работал с Си Цзиньпином в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян, а также в Шанхае. В этом смысле можно сказать, что Си усилил высшую команду людьми, лично преданными ему и хорошо ему знакомыми», — сказал он.

При этом китаист назвал неожиданной новостью то, что в состав политбюро не избрали вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

«Он был протеже прежнего генсека Ху Цзиньтао, они вместе работали в Тибете на рубеже 1980–1990-х, и это человек, которого в свое время прочили на замену Си Цзиньпину в качестве генсека ЦК КПК. Видимо, если бы этого не сделали, он был спокойно работал», — пояснил Портяков.

23 октября Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме центрального комитета партии 20-го созыва. Он также сохранил пост председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру поздравительную телеграмму. Он отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства с Китаем.