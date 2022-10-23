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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин направил китайскому лидера Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю переизбрания политика на пост генсека Коммунистической партии КНР в третий раз. Телеграмма 23 октября опубликована на сайте Кремля.

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Российский лидер отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства с Китаем.

«Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой Вами партии. Уверен, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене», — указал Путин.

Также президент России пожелал коллеге новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее в воскресенье Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря. Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК XX созыва. Также состоялось избрание нового Политбюро и постоянного комитета.

Как отметил китайский лидер в своем выступлении, КНР вступает на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства. Он подчеркнул, что страна должна продолжать идти по пути социализма. При этом основная цель — построить «модернизированное социалистическое государство».

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