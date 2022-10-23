Си Цзиньпин рассказал о вступлении Китая на новый путь

Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства. При этом процесс модернизации будет осуществляться с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации. Об этом заявил в воскресенье, 23 октября, председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.

«Благодаря совместным усилиям партии и китайского народа всех этнических групп, мы, как планировали, построили общество средней зажиточности, достигнув цели первого столетия. Сейчас мы с энтузиазмом вступаем на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства, выходим на тропу по достижению целей второго столетия», — сказал Си Цзиньпин журналистам по итогам первого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва.

Он подчеркнул, что страна должна продолжать идти по пути социализма. При этом основная цель — построить «модернизированное социалистическое государство».

Ранее в этот день Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем ЦК Компартии Китая. Ожидается, что он сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР. Это будет его третий срок на главном посту в правящей партии. Ранее он избирался генсекретарем ЦК КПК в 2012 и 2017 годах, а также был утвержден председателем КНР в 2013 и 2018 годах.

Накануне в Пекине завершился XX съезд Компартии КНР. По его итогам КПК одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в вооруженные силы передового мирового уровня.