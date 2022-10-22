Компартия Китая внесла в устав положение о противодействии независимости Тайваня

Коммунистическая партия Китая (КПК) по итогам XX съезда в субботу, 22 октября, одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Это следует из текста резолюции.

«Всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс «одна страна — две системы», решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую «независимость Тайваня», — говорится в документе.

Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в вооруженные силы передового мирового уровня.

XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине.

16 октября председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия съезда КПК заявил, что Китай будет и дальше противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня. Он также подчеркнул, что Китай будет противостоять гегемонии и политике грубой силы. Председатель КНР выразил уверенность в том, что исторические победы Китая, которые удалось достичь за последние 10 лет, окажут большое влияние на мир.

Ранее, 15 октября, официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели заявил, что КНР не исключает использования силы для решения тайваньского вопроса, но она против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. По его словам, задачей Пекина является мирное воссоединение, по этой причине жителям Тайваня беспокоиться не о чем.

28 сентября тайваньское минобороны сообщило о том, что КНР направила к району острова 31 самолет и четыре военных корабля. Тайвань, в свою очередь, отправил воздушный патруль для мониторинга ситуации, а также выпустил радиопредупреждения и развернул зенитно-ракетные комплексы.

До этого, 19 сентября, Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

14 сентября комитет сената конгресса США по иностранным делам одобрил инициативу о предоставлении военной помощи администрации Тайваня на фоне ситуации с Китаем. Она предполагает выделение военной помощи острову на $4,5 млрд в течение четырех лет, а также кредитных гарантий на военные закупки на сумму до $2 млрд.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.