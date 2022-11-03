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СМИ оценили способность Запада вбить клин между Россией и Китаем

El País: вбить клин между Россией и Китаем — нереалистичная идея Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В последние годы Пекин и Москва сделали всё, чтобы показать, насколько они близки. Китай не перестанет сотрудничать с Россией, несмотря на угрозу санкций, так как видит в Западе угрозу для себя, пишет 2 ноября испанская газета El País.

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«Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки», — подчеркнули в статье.

Автор публикации отметил теплые взаимоотношения лидеров двух государств и то, что между странами существует тенденция к поддержанию сотрудничества.

«Си Цзиньпин назвал Путина лучшим и самым близким другом. С 2013 года они встречались около 40 раз. Обе стороны поддерживают безграничную дружбу и считают, что их «всеобъемлющее стратегическое партнерство» и взаимодействие в новой эпохе станут благоприятным фактором на международной арене», — сообщает издание.

Газета также указала на то, что у Пекина и Москвы схожие цели на геополитической арене и они единодушны в позиции, что именно НАТО является причиной всех проблем.

«Россия и Китай преследуют общую цель изменить мировой порядок. У Си Цзиньпина нет никаких намерений осуждать Москву — на самом деле он молчаливо поддерживает решение Путина и продолжает оказывать дипломатическую поддержку. По его мнению, причины конфликта кроются в расширении НАТО на Восток и завышении напряженности со стороны США», — пишет автор статьи.

Он также отмечает, что странам Запада нечего предложить Китаю для того, чтобы тот отвернулся от РФ, и при этом не нанести ущерб своим собственным «демократическим ценностям, интересам или безопасности».

«Вбить клин между Китаем и Россией — крайне нереалистичная идея», — резюмировали журналисты.

31 октября председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются.

Кроме того, китайский лидер заявил, что отношения России и Китая демонстрируют высокий уровень устойчивого развития. Он отметил, что в ключевые задачи Общества российско-китайской дружбы входят содействие взаимопониманию народов двух стран и укрепление социальных и общественных основ.

15 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с Китаем, они развиваются динамично и плодотворно. Глава российского государства подчеркнул, что страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене.

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