Си Цзиньпин заявил о непрерывном укреплении дружбы народов России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Ее текст приводит в понедельник, 31 октября, Центральное телевидение Китая.

Телеканал сообщил, что письмо было направлено 29 октября. В телеграмме лидер Китая отметил, что с момента своего создания организация всегда придерживалась концепции дружбы и внесла важный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между странами.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — говорится в послании.

Си Цзиньпин указал также на большие перспективы российско-китайской дружбы. Он выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.

Кроме того, китайский лидер заявил, что отношения России и Китая демонстрируют высокий уровень устойчивого развития. Он отметил, что в ключевые задачи Общества российско-китайской дружбы входят содействие взаимопониманию народов двух стран и укрепление социальных и общественных основ.

23 октября Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок. Он также сохранил пост председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру поздравительную телеграмму. Он отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства с КНР.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в беседе с «Известиями» назвал положительным моментом для России переизбрание Си Цзиньпина.

1 октября Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и, несмотря на сложную международную обстановку, Россия и Китай успешно сотрудничают на самых различных направлениях, противодействуя современным угрозам и вызовам.

В сентябре российский лидер назвал образцовым внешнеполитический тандем Москвы и Пекина, указав, что сегодня Россия и Китай играют ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.

Председатель КНР в свою очередь отмечал, что Пекин готов вместе с Москвой показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.