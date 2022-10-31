Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Спорт
Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Челябинском пострадали 13 человек
Мир
Новая Зеландия расширила санкционный список против России
Мир
В США предрекли Байдену «крутое пике» при поражении демократов на выборах
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах на рабочей неделе
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей страны
Происшествия
11 автомобилей столкнулись на МКАД
Мир
В ООН проголосовали за отказ Израиля от ядерного оружия
Мир
Маск опроверг сообщения об увольнениях сотрудников Twitter
Мир
Постпред РФ поддержал идею Индии вступить в Совбез ООН
Армия
Бойцы чеченского батальона пресекли попытку ВСУ высадиться на ЗАЭС

Си Цзиньпин заявил о непрерывном укреплении дружбы народов России и Китая

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Ее текст приводит в понедельник, 31 октября, Центральное телевидение Китая.

Си и его команда: чем завершился XX съезд Компартии Китая
И чего миру ждать от Пекина в ближайшие годы

Телеканал сообщил, что письмо было направлено 29 октября. В телеграмме лидер Китая отметил, что с момента своего создания организация всегда придерживалась концепции дружбы и внесла важный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между странами.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — говорится в послании.

Си Цзиньпин указал также на большие перспективы российско-китайской дружбы. Он выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.

Кроме того, китайский лидер заявил, что отношения России и Китая демонстрируют высокий уровень устойчивого развития. Он отметил, что в ключевые задачи Общества российско-китайской дружбы входят содействие взаимопониманию народов двух стран и укрепление социальных и общественных основ.

23 октября Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок. Он также сохранил пост председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру поздравительную телеграмму. Он отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства с КНР.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в беседе с «Известиями» назвал положительным моментом для России переизбрание Си Цзиньпина.

1 октября Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и, несмотря на сложную международную обстановку, Россия и Китай успешно сотрудничают на самых различных направлениях, противодействуя современным угрозам и вызовам.

В сентябре российский лидер назвал образцовым внешнеполитический тандем Москвы и Пекина, указав, что сегодня Россия и Китай играют ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.

Председатель КНР в свою очередь отмечал, что Пекин готов вместе с Москвой показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022