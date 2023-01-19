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Госдеп США подтвердил визит Блинкена в Китай в феврале

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Фото: Global Look Press/Graeme Jennings - Pool via CNP
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Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай состоится в феврале. Об этом 18 января заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

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«Скажу, что госсекретарь Блинкен всецело рассчитывает посетить Пекин в следующем месяце», — сказал он.

Прайс уточнил, что ведомство планирует визит с китайскими коллегами для того, чтобы поездка была конструктивной и продуктивной.

Ранее в этот день профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин заявил, что Блинкен использует свой визит в Пекин для того, чтобы отговорить Китай от сотрудничества с Россией. Кроме того, по его мнению, Блинкен может использовать поездку как попытка «тактически снизить уровень идущей еще с 2020 года торговой войны, тарифных противоречий и проблем экономического характера».

23 декабря состоялись телефонные переговоры госсекретаря США и главы МИД КНР Вана И. Итоги переговоров Блинкена и прокомментировали в Госдепе США. В его сообщении отмечалось, что госсекретарь выразил озабоченность по поводу ситуации на Украине, а также угроз, которые она представляет для мировой безопасности и экономической стабильности.

Позже, 27 декабря, интернет-газета Asia Times отметила, что Блинкен потерпел фиаско в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ваном И. В материале предположили, что намерение Блинкена состояло собрать подробную информацию о двух беседах на высоком уровне, которые председатель КНР Си Цзиньпин провел на прошлой неделе, а именно с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии «Единая Россия», бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

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