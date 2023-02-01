«Мы четко ориентируемся на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона»
Активное строительство рудника «Мир-глубокий» — крупнейшего объекта алмазной промышленности на планете — начнется с 2024 года, в 2023-м ожидается окончание всех проектных работ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он отметил, что в целом субъект справился с санкционными вызовами, переориентировавшись на рынки АТР, где востребованы российские природные ресурсы. Впрочем, пока по-прежнему нет надежной замены зарубежной авиатехнике, но уже в ближайшее время на Дальнем Востоке планируют начать выпуск отечественного самолета «Байкал». Отдельно Айсен Николаев затронул помощь подшефному Якутии донецкому городу Кировское: в этом году на его поддержку выделят 700 млн рублей.
«Экономика адаптировалась к санкциям»
— Якутия имеет высокий промышленный потенциал, включая добычу и переработку. Какие отрасли пострадали от антироссийских санкций больше всего? Сколько людей лишились работы из-за закрытия компаний?
— Санкции, на мой взгляд, больше бьют по тем странам, которые их вводят. Конечно, не скажу, что стало легче из-за перестраивания логистических цепочек и перенастройки работы с теми или иными поставщиками. Но экономика Якутии неплохо с этими вызовами справилась: ВРП региона за прошлый год вырос на 8,1%. Поэтому мы предприятия из-за санкций не закрывали, наоборот — у нас достаточно большое количество инвестиционных проектов, от которых поступают запросы на трудовые ресурсы.
Добыча алмазов в Якутии
Можем сказать, что кадров трудовых специальностей даже не хватает. Угольная промышленность нуждается в нескольких тысячах специалистов, а «Алросе» в этом году потребуется порядка 1,2 тыс. работников. Выстраивая свою экономическую политику, мы делали ставку в первую очередь на крупных российских инвесторов. Кроме того, мы сегодня четко ориентируемся на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где продукция предприятий Якутии серьезно востребована, начиная с угля, нефти и газа и заканчивая серебром и золотом.
— Якутия — один из главных акционеров «Алроса». Какова стратегия развития компании в 2023 году?
— Все основные производственные показатели по 2022-му компания выполнила. Запущен ряд проектов, среди которых — строительство нового подземного рудника «Мир-глубокий». Экономика адаптировалась к санкциям, но для дальнейшей успешной работы необходимы активные инвестиции. Так, подготовка к этому проекту стоимостью 120 млрд рублей начинается в 2023-м. В этом году мы планируем, что будут закончены все проектные работы, пройдена главгосэкспертиза, пройдет выбор компании-подрядчика, и с 2024 года начнется активная работа по крупнейшему объекту алмазной промышленности не только «Алросы», но и мира.
«Якутия приняла несколько сотен человек с Украины и из новых регионов»
— Как власти помогают семьям мобилизованных и самим военнослужащим?
— Нашим военнослужащим мы помогаем по двум направлениям: это вопросы материально-технического снабжения по тем заявкам, которые предоставляет руководство военных частей, и забота о семьях. В этой части у нас более 10 разных мер. Некоторые из них уже были реализованы в прошлом году: выплата до 200 тыс. рублей, поддержка социальной газификацией и другое.
Якутия также приняла несколько сотен человек с территории Украины и новых российских регионов. Им оказывается необходимая помощь. Большинство из них приехало к своим родственникам, которые живут тут, причем многие беженцы уже трудоустроены.
— Кировское в ДНР стал подшефным городом республики. Как идет работа над его восстановлением?
— В 2022 году на восстановление инфраструктуры города Кировское из бюджета было направлено свыше 700 млн рублей, из них свыше 600 млн — на восстановление школ, больниц и дорожной сети. Конечно, в 2023 году эти работы будут продолжены. Но если в 2022-м они шли на 31 объекте, то в 2023-м — уже на 34 объектах, причем планируется направить на поддержку города не менее прошлогодней суммы. В этом году мы получим софинансирование наших расходов из федерального бюджета в соотношении 50/50. Работы будут выполняться с конца февраля, рабочие группы сформированы.
— Федеральные власти обращали внимание на реализацию важного транспортного объекта — Ленского моста. Когда он будет сдан?
— Ленский мост — важнейший транспортный проект не только Якутии, но и всего северо-востока страны. Мост строится на самых северных территориях в условиях вечной мерзлоты через одну из крупнейших рек мира, где двух- и трехметровые льдины — это норма, а годовая амплитуда температур в районе строительства приближается к 110℃. Проектирование моста завершено, и сейчас проект должен еще раз пройти оценку в правительстве страны и получить заключение государственной экспертизы, в том числе нужно определить окончательную стоимость работ, после чего начнется активная фаза строительства.
Ледоход на реке Лене
Такой мост нельзя построить ни за год, ни за два. Проект не имеет аналогов в мировом мостостроении. При правильном планировании работ и привлечении крупных компаний-подрядчиков, в том числе с мировым именем, мост может быть построен уже до конца 2027 года.
— Многие жители республики живут в отдаленной местности, куда часто добираются на негабаритных самолетах. Есть ли сложности с их техническим обеспечением на фоне проблем с предоставлением запчастей?
— Еще до всех санкций мы неоднократно говорили на уровне руководства страны о необходимости скорейшего перехода на новую авиационную технику российского производства: не малой авиации, а на внутрирегиональные самолеты класса Ан-24. Мы видим, что такой надежной замены в промышленном производстве не имеем, поэтому сейчас надо работать над продлением ресурса тех самолетов, которые уже летают, в первую очередь Ан-24 и Q300-Q400. Если говорить о малой авиации, то аналог самолета Ан-2 «Байкал» уже разработан, и надеемся, что в ближайшее время начнется его выпуск на территории Дальнего Востока. Он сможет закрыть эту нишу.
— Сейчас обсуждается возможность создания подходящих условий для съемки фильмов на Дальнем Востоке. Есть ли заинтересованность со стороны зарубежных продюсеров?
— Мы прорабатываем эту идею с коллегами из других регионов Дальнего Востока и федеральными отраслевыми министерствами. Интерес высказали такие страны, как Монголия, Китай, Казахстан. В мире эта система уже настроена, и изобретать ничего не надо: мы должны не пошлины с них брать, а наоборот. Есть отработанная система, когда компаниям, снимающим кино на территории страны, государство возвращает часть расходов по съемкам. У нас в РФ на Дальнем Востоке могла бы быть внедрена такая пилотная система. Минкульт РФ пока рассматривает этот проект. Эта идея никем не отторгается.
«Тут идет речь уже не о сотнях, а о тысячах километров»
— Сколько остается недогазифицированных населенных пунктов в регионе?
— В Якутии 636 населенных пунктов. Уже газифицировано 105 (16,5%) в 10 районах и Якутске с пригородами. По утвержденной генеральной схеме количество населенных пунктов республики, планируемых к газификации, составляет 314 единиц. Таким образом, возможный процент населенных пунктов при реализации всех планов газификации составит 49,3%.
За прошлый год в Якутии почти 3 тыс. жилых домов смогли обеспечить топливом. В этом году мы газифицируем порядка 1,8 тыс. домов. Кроме этой программы мы развиваем совместную с «Газпромом», по которой десятки населенных пунктов, расположенных вдоль «Силы Сибири», будут подсоединяться к газу. Это будут и маленькие деревни, и такие крупные населенные пункты, как город Алдан. За последние пять лет было открыто семь новых нефтегазовых месторождений с суммарным приростом запасов газа — более 211 млрд куб. м. Сейчас уже не только центральная и западная части Якутии охвачены газификацией, но и южная, и юго-западная.
— А как быть с севером региона, с селами в Арктической зоне?
— Охватить территорию 3 млн кв. км системой магистрального газопровода вряд ли получится. Тут идет речь уже не о сотнях, а о тысячах километров. Мы здесь идем по другому пути: возобновляемая энергетика, те же солнечные электростанции, они абсолютно окупаемые. Мы уже реализуем проект, по которому свыше 70 электростанций будет переведено на комбинированную выработку энергии с помощью солнечных и дизельных электростанций. Уже восемь таких комплексов введено, и экономия дизельного топлива составляет практически 40%.
Кроме того, в Арктике, где есть возможность развить промышленные крупные проекты, мы будем ставить вопрос о дальнейшем строительстве атомных станций малой мощности. Сегодня первая в мире такая станция будет строиться в Якутии. Она позволит вовлечь в оборот огромные месторождения золота, олова и послужит надежным энергетическим сердцем не только для промышленного кластера, но и для расположенных там населенных пунктов.