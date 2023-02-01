Активное строительство рудника «Мир-глубокий» — крупнейшего объекта алмазной промышленности на планете — начнется с 2024 года , в 2023-м ожидается окончание всех проектных работ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев . Он отметил, что в целом субъект справился с санкционными вызовами, переориентировавшись на рынки АТР, где востребованы российские природные ресурсы. Впрочем, пока по-прежнему нет надежной замены зарубежной авиатехнике , но уже в ближайшее время на Дальнем Востоке планируют начать выпуск отечественного самолета «Байкал». Отдельно Айсен Николаев затронул помощь подшефному Якутии донецкому городу Кировское: в этом году на его поддержку выделят 700 млн рублей .

«Экономика адаптировалась к санкциям»

— Якутия имеет высокий промышленный потенциал, включая добычу и переработку. Какие отрасли пострадали от антироссийских санкций больше всего? Сколько людей лишились работы из-за закрытия компаний?

— Санкции, на мой взгляд, больше бьют по тем странам, которые их вводят. Конечно, не скажу, что стало легче из-за перестраивания логистических цепочек и перенастройки работы с теми или иными поставщиками. Но экономика Якутии неплохо с этими вызовами справилась : ВРП региона за прошлый год вырос на 8,1%. Поэтому мы предприятия из-за санкций не закрывали , наоборот — у нас достаточно большое количество инвестиционных проектов, от которых поступают запросы на трудовые ресурсы.

Мы четко ориентируемся на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона Добыча алмазов в Якутии Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Можем сказать, что кадров трудовых специальностей даже не хватает. Угольная промышленность нуждается в нескольких тысячах специалистов, а «Алросе» в этом году потребуется порядка 1,2 тыс. работников . Выстраивая свою экономическую политику, мы делали ставку в первую очередь на крупных российских инвесторов. Кроме того, мы сегодня четко ориентируемся на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где продукция предприятий Якутии серьезно востребована, начиная с угля, нефти и газа и заканчивая серебром и золотом.

— Якутия — один из главных акционеров «Алроса». Какова стратегия развития компании в 2023 году?

— Все основные производственные показатели по 2022-му компания выполнила. Запущен ряд проектов, среди которых — строительство нового подземного рудника «Мир-глубокий». Экономика адаптировалась к санкциям, но для дальнейшей успешной работы необходимы активные инвестиции . Так, подготовка к этому проекту стоимостью 120 млрд рублей начинается в 2023-м. В этом году мы планируем, что будут закончены все проектные работы, пройдена главгосэкспертиза, пройдет выбор компании-подрядчика, и с 2024 года начнется активная работа по крупнейшему объекту алмазной промышленности не только «Алросы», но и мира .

«Якутия приняла несколько сотен человек с Украины и из новых регионов»

— Как власти помогают семьям мобилизованных и самим военнослужащим?

— Нашим военнослужащим мы помогаем по двум направлениям: это вопросы материально-технического снабжения по тем заявкам, которые предоставляет руководство военных частей, и забота о семьях . В этой части у нас более 10 разных мер. Некоторые из них уже были реализованы в прошлом году: выплата до 200 тыс. рублей, поддержка социальной газификацией и другое.

Якутия также приняла несколько сотен человек с территории Украины и новых российских регионов . Им оказывается необходимая помощь. Большинство из них приехало к своим родственникам, которые живут тут, причем многие беженцы уже трудоустроены.

— Кировское в ДНР стал подшефным городом республики. Как идет работа над его восстановлением?

Мы четко ориентируемся на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона Фото: РИА Новости

— В 2022 году на восстановление инфраструктуры города Кировское из бюджета было направлено свыше 700 млн рублей , из них свыше 600 млн — на восстановление школ, больниц и дорожной сети. Конечно, в 2023 году эти работы будут продолжены. Но если в 2022-м они шли на 31 объекте, то в 2023-м — уже на 34 объектах, причем планируется направить на поддержку города не менее прошлогодней суммы. В этом году мы получим софинансирование наших расходов из федерального бюджета в соотношении 50/50 . Работы будут выполняться с конца февраля, рабочие группы сформированы.

— Федеральные власти обращали внимание на реализацию важного транспортного объекта — Ленского моста. Когда он будет сдан?

— Ленский мост — важнейший транспортный проект не только Якутии, но и всего северо-востока страны . Мост строится на самых северных территориях в условиях вечной мерзлоты через одну из крупнейших рек мира, где двух- и трехметровые льдины — это норма, а годовая амплитуда температур в районе строительства приближается к 110℃. Проектирование моста завершено, и сейчас проект должен еще раз пройти оценку в правительстве страны и получить заключение государственной экспертизы, в том числе нужно определить окончательную стоимость работ, после чего начнется активная фаза строительства.

Мы четко ориентируемся на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона Ледоход на реке Лене Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

Такой мост нельзя построить ни за год, ни за два . Проект не имеет аналогов в мировом мостостроении. При правильном планировании работ и привлечении крупных компаний-подрядчиков, в том числе с мировым именем, мост может быть построен уже до конца 2027 года.

— Многие жители республики живут в отдаленной местности, куда часто добираются на негабаритных самолетах. Есть ли сложности с их техническим обеспечением на фоне проблем с предоставлением запчастей?

— Еще до всех санкций мы неоднократно говорили на уровне руководства страны о необходимости скорейшего перехода на новую авиационную технику российского производства : не малой авиации, а на внутрирегиональные самолеты класса Ан-24. Мы видим, что такой надежной замены в промышленном производстве не имеем, поэтому сейчас надо работать над продлением ресурса тех самолетов, которые уже летают, в первую очередь Ан-24 и Q300-Q400. Если говорить о малой авиации, то аналог самолета Ан-2 «Байкал» уже разработан, и надеемся, что в ближайшее время начнется его выпуск на территории Дальнего Востока . Он сможет закрыть эту нишу.

— Сейчас обсуждается возможность создания подходящих условий для съемки фильмов на Дальнем Востоке. Есть ли заинтересованность со стороны зарубежных продюсеров?

— Мы прорабатываем эту идею с коллегами из других регионов Дальнего Востока и федеральными отраслевыми министерствами. Интерес высказали такие страны, как Монголия, Китай, Казахстан. В мире эта система уже настроена, и изобретать ничего не надо: мы должны не пошлины с них брать, а наоборот. Есть отработанная система, когда компаниям, снимающим кино на территории страны, государство возвращает часть расходов по съемкам. У нас в РФ на Дальнем Востоке могла бы быть внедрена такая пилотная система. Минкульт РФ пока рассматривает этот проект. Эта идея никем не отторгается.

«Тут идет речь уже не о сотнях, а о тысячах километров»

— Сколько остается недогазифицированных населенных пунктов в регионе?

— В Якутии 636 населенных пунктов. Уже газифицировано 105 (16,5%) в 10 районах и Якутске с пригородами. По утвержденной генеральной схеме количество населенных пунктов республики, планируемых к газификации, составляет 314 единиц . Таким образом, возможный процент населенных пунктов при реализации всех планов газификации составит 49,3%.

За прошлый год в Якутии почти 3 тыс. жилых домов смогли обеспечить топливом. В этом году мы газифицируем порядка 1,8 тыс. домов . Кроме этой программы мы развиваем совместную с «Газпромом», по которой десятки населенных пунктов, расположенных вдоль «Силы Сибири», будут подсоединяться к газу. Это будут и маленькие деревни, и такие крупные населенные пункты, как город Алдан. За последние пять лет было открыто семь новых нефтегазовых месторождений с суммарным приростом запасов газа — более 211 млрд куб. м. Сейчас уже не только центральная и западная части Якутии охвачены газификацией, но и южная, и юго-западная.

— А как быть с севером региона, с селами в Арктической зоне?

— Охватить территорию 3 млн кв. км системой магистрального газопровода вряд ли получится. Тут идет речь уже не о сотнях, а о тысячах километров . Мы здесь идем по другому пути: возобновляемая энергетика, те же солнечные электростанции, они абсолютно окупаемые. Мы уже реализуем проект, по которому свыше 70 электростанций будет переведено на комбинированную выработку энергии с помощью солнечных и дизельных электростанций . Уже восемь таких комплексов введено, и экономия дизельного топлива составляет практически 40%.