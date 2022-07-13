По УКазке: в РФ хотят ввести госцены на обслуживание газовых плит
В России хотят ввести госрегулирование цен на обслуживание газовых плит в квартирах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет устанавливать минимальные и максимальные расценки, следует из проекта протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. «Известия» ознакомились с копией документа. Также управляющие компании (УК) будут заключать единые договоры на такое обслуживание со спецкомпаниями. Сейчас такие соглашения подписывают с каждым собственником жилья отдельно. И это основная причина аварий с газом в стране, поскольку оборудование зачастую проверяют нерегулярно и некачественно, отметили эксперты.
Газовый контроль
Власти хотят взять под контроль стоимость обслуживания газового оборудования в квартирах — ФАС будет устанавливать коридор расценок, следует из проекта протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Копия документа есть у «Известий». Также предполагается, что УК будут заключать единые договоры на такие услуги с профильными компаниями. К газовому оборудованию относятся плиты, колонки, котлы.
Как ранее писали «Известия», сегодня такие соглашения подписывают отдельно с каждым собственником жилья, в итоге 10–50% квартир не обслуживаются. В среднем по стране договоры отсутствуют у 60% семей. Во многих квартирах или домах газовое оборудование не проверяют годами, а это приводит к регулярным авариям — утечкам газа и взрывам. «Известия» направили запросы в кабмин, Минстрой и ФАС.
Основная проблема — это отношение граждан к собственной же безопасности, считает сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Проблемы содержания газового оборудования, а также дымоходов, неузаконенные перепланировки квартир и прочее происходят по той же причине, сказал он.
По данным первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, только за прошлый год в России произошло 983 происшествия с бытовым газом и в 112 случаях пострадали люди. Один из самых недавних наиболее громких инцидентов произошел в апреле 2022 года в подмосковном Ступино — взрыв газа в пятиэтажке. Тогда погибли шесть человек, еще 19 человек пострадали. Их доставили в больницу с переломами, сотрясениями и черепно-мозговыми травмами.
— Мы поддерживаем стремление ограничить цены на обслуживание газовых плит. Но включение УК в цепочку отношений «обслуживающая организация — собственники квартир» станет возможным только после того, как будет принято позволяющее это сделать законодательное решение. Сегодня это пока невозможно, — сказал Сергей Пахомов.
По его словам, необходимо принять закон, который даст УК право оформить такой договор за собственника — по сути, без его прямого согласия.
Бой мошенникам
Сейчас на рынке обслуживания газовых плит промышляют довольно много мошенников, которые пользуются тем, что рынок практически не контролируется, сказал «Известиям» гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Если же контроль за газовыми приборами будет организован централизованно, это во многом защитит жителей не только от аварий, но и от аферистов, считает он.
— При этом официальное обслуживание с учетом массовости предоставления услуги, вероятно, будет дешевле розничного, — полагает Валерий Ковалев.
Сейчас стоимость технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования составляет 50–150 рублей в месяц с квартиры, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Платежки собственникам жилья выставляют сами газовые компании, добавил он.
Сегодня хозяин квартиры не может повлиять на соседа, который не следит за состоянием газового оборудования, и приходится жить как на пороховой бочке, заметил эксперт. Ввод единой обслуживающей организации позволит гарантировать, что все без исключения жилые помещения в доме будут качественно обследованы, сказал он.
— Предлагаемые меры усилят контроль за газовым оборудованием через управляющие организации, сократят количество необслуживаемых квартир с газовым оборудованием. Также появится прозрачный порядок уведомлений о предстоящих работах, — согласна директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.
Но при этом остается нерешенным вопрос разграничения ответственности: если на момент обследования нарушений не было выявлено, но через несколько дней произошла авария, кто будет отвечать — газовщики или УК, отметил Павел Скянчук. Кроме того, до 70% случаев отравления продуктами сгорания газа происходят по причине ненадлежащего состояния дымовых и вентиляционных каналов в домах, в том числе из-за нарушения тяги (обратная тяга, отсутствие тяги, слабая тяга). Поэтому необходимо ужесточать административную ответственность за подобные нарушения при перепланировке, полагает эксперт.
— Для решения проблемы необходимо вовлекать в работу непосредственно владельцев квартир, в том числе повышая ответственность собственников и нанимателей, то есть всех пользователей, — уверен Сергей Пахомов.
По мнению Татьяны Вепрецкой, также стоит запретить продажу и установку газового оборудования без газ-контроля с автоматическим отключением. Нужна программа по установке в квартирах приборов загазованности с автоматических отключением, а при строительстве жилья это требование должно быть обязательным, считает она.