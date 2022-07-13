По УКазке: в РФ хотят ввести госцены на обслуживание газовых плит

В России хотят ввести госрегулирование цен на обслуживание газовых плит в квартирах . Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет устанавливать минимальные и максимальные расценки, следует из проекта протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. «Известия» ознакомились с копией документа. Также управляющие компании (УК) будут заключать единые договоры на такое обслуживание со спецкомпаниями. Сейчас такие соглашения подписывают с каждым собственником жилья отдельно. И это основная причина аварий с газом в стране, поскольку оборудование зачастую проверяют нерегулярно и некачественно, отметили эксперты.

Газовый контроль

Власти хотят взять под контроль стоимость обслуживания газового оборудования в квартирах — ФАС будет устанавливать коридор расценок , следует из проекта протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Копия документа есть у «Известий». Также предполагается, что УК будут заключать единые договоры на такие услуги с профильными компаниями . К газовому оборудованию относятся плиты, колонки, котлы.

Как ранее писали «Известия», сегодня такие соглашения подписывают отдельно с каждым собственником жилья, в итоге 10–50% квартир не обслуживаются . В среднем по стране договоры отсутствуют у 60% семей. Во многих квартирах или домах газовое оборудование не проверяют годами, а это приводит к регулярным авариям — утечкам газа и взрывам. «Известия» направили запросы в кабмин, Минстрой и ФАС.

по УКазке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Основная проблема — это отношение граждан к собственной же безопасности, считает сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Проблемы содержания газового оборудования, а также дымоходов, неузаконенные перепланировки квартир и прочее происходят по той же причине, сказал он.

По данным первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, только за прошлый год в России произошло 983 происшествия с бытовым газом и в 112 случаях пострадали люди . Один из самых недавних наиболее громких инцидентов произошел в апреле 2022 года в подмосковном Ступино — взрыв газа в пятиэтажке. Тогда погибли шесть человек, еще 19 человек пострадали. Их доставили в больницу с переломами, сотрясениями и черепно-мозговыми травмами.

— Мы поддерживаем стремление ограничить цены на обслуживание газовых плит. Но включение УК в цепочку отношений «обслуживающая организация — собственники квартир» станет возможным только после того, как будет принято позволяющее это сделать законодательное решение. Сегодня это пока невозможно, — сказал Сергей Пахомов.

По его словам, необходимо принять закон, который даст УК право оформить такой договор за собственника — по сути, без его прямого согласия.

Бой мошенникам

Сейчас на рынке обслуживания газовых плит промышляют довольно много мошенников, которые пользуются тем, что рынок практически не контролируется , сказал «Известиям» гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Если же контроль за газовыми приборами будет организован централизованно, это во многом защитит жителей не только от аварий, но и от аферистов , считает он.

— При этом официальное обслуживание с учетом массовости предоставления услуги, вероятно, будет дешевле розничного , — полагает Валерий Ковалев.

по УКазке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Сейчас стоимость технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования составляет 50–150 рублей в месяц с квартиры , сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Платежки собственникам жилья выставляют сами газовые компании, добавил он.

Сегодня хозяин квартиры не может повлиять на соседа, который не следит за состоянием газового оборудования, и приходится жить как на пороховой бочке, заметил эксперт. Ввод единой обслуживающей организации позволит гарантировать, что все без исключения жилые помещения в доме будут качественно обследованы, сказал он.

— Предлагаемые меры усилят контроль за газовым оборудованием через управляющие организации, сократят количество необслуживаемых квартир с газовым оборудованием. Также появится прозрачный порядок уведомлений о предстоящих работах, — согласна директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

по УКазке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Но при этом остается нерешенным вопрос разграничения ответственности: если на момент обследования нарушений не было выявлено, но через несколько дней произошла авария, кто будет отвечать — газовщики или УК , отметил Павел Скянчук. Кроме того, до 70% случаев отравления продуктами сгорания газа происходят по причине ненадлежащего состояния дымовых и вентиляционных каналов в домах, в том числе из-за нарушения тяги (обратная тяга, отсутствие тяги, слабая тяга). Поэтому необходимо ужесточать административную ответственность за подобные нарушения при перепланировке, полагает эксперт.

— Для решения проблемы необходимо вовлекать в работу непосредственно владельцев квартир, в том числе повышая ответственность собственников и нанимателей, то есть всех пользователей, — уверен Сергей Пахомов.