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«Советские мастера снимали без фиги в кармане по отношению к России»

Режиссер Лариса Садилова — о божественном вмешательстве, сериалах дневного эфира и движении к социализму
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Обманчивая простота авторского кино Ларисы Садиловой не мешает ее фильмам участвовать в главных кинофестивалях мира. На МКФ «Послание к человеку» она работает в международном жюри. В беседе с «Известиями» она размышляет о судьбе отечественного кинематографа, необходимости снимать документальные фильмы на пленку, советской классике для школьников, особенностях работы в приграничных районах и страхе, которого нет.

«Совсем нет ощущения пира во время чумы»

— Какие у вас впечатления от программы «Послания к человеку»? Нет ощущения, что это вчерашние фильмы на вчерашние темы?

Программа очень сильная, это все члены жюри отмечают. Даже если речь идет об исторических фильмах, всё равно видно, что они имеют отношение к сегодняшнему дню. И смотрим мы их через призму сегодняшнего дня. Не можем отключиться от того, что происходит в мире, в России. И оказывается, что программа очень актуальна, некоторые картины даже стали более острыми.

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Фото: vk.com/m2mfestival
Зрители на XXXII международном кинофестивале «Послание к человеку»

— До сих пор профессионалы спорят, время ли сейчас для фестивалей. Что думаете?

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— Меня сначала поразило, что уже после 24 февраля Министерство культуры решило поддержать около 200 фестивалей дополнительно. Я думала: зачем? Ведь «фестиваль» означает «праздник», а какие праздники сейчас? С другой стороны, людям именно сейчас стоит отвлечься — или задуматься о чем-то. Последнее относится к «Посланию к человеку». Здесь серьезные картины и совсем нет ощущения пира во время чумы.

— Всё равно странно: показы, обсуждения, потом все сидят в кафе, спорят о кино…

— Это инстинкт самосохранения. Моя тетя не включает новости, потому что говорит, будто у нее сразу давление поднимается. Но меня такое же чувство настигло в 1991 году. Мы бежали к Белому дому и видели, что у нас на Ботаническом саду люди тихо гуляли с колясками, кто-то выпивал на лавочке. Так странно было, ведь по телевизору всё показывали, но только какая-то кучка людей у Белого дома, казалось, впустила это в свою жизнь. Может, это нормально? Может, большинство всегда не принимает участия ни в чем, кроме собственной жизни? Вот, была объявлена частичная мобилизация, но как будто она объявлена только для мужчин! Или для армии. А для страны — не объявлена. Никто не работает по принципу «всё для фронта», как во время Отечественной войны. Мы сейчас снимали мобилизацию в Трубчевске Брянской области…

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— Для нового фильма?

— Планируем два года снимать там хронику. И вот представьте: 14 тыс. населения в городе. И там во время мобилизации происходила обычная жизнь — за исключением того, что творилось у военкомата.

«Оставьте что-нибудь Богу»

— Ваши «Однажды в Трубчевске» и «Огород» очень отличаются от фильма «Она», это поворот от дарденновской парадигмы в сторону «народной» мелодрамы. Это тоже реакция художника на происходящее?

— Сейчас моя реакция в том, что игровое кино стало вообще неактуально. Сегодня мне интересна хроника как документ времени. С 1998 года у нас государство перестало вести кинолетопись, прекратило снимать хронику.

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Фото: из личного архива Ларисы Садиловой
Кадр из фильма «Огород»
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— Но ведь есть сотни документальных фильмов каждый год!

— Всё это исчезнет. Цифровой материал хранится пять лет. Потом его нужно перезаписать, но для этого нужна аппаратура, которая устаревает и тоже нуждается в хранении. Нужно снимать на пленку, она хранится 125 лет. Кроме того, документальная картина — это еще не хроника, а авторская подача, твой взгляд на действительность. Когда режиссеры будущего захотят сделать кино про наше время, им не на что будет опереться. А мы с 2008 года снимаем в Трубчевске и хронику, и игровое кино (кроме «Огорода»), где играют реально живущие там люди.

— И «Она»? Там же Москва?

— Нет, это тоже Трубчевск! Декорацию городка иммигрантов мы строили на пустыре, а Трубчевск «играл» Москву. Но мы говорили о художественном методе. Он каждый раз рождается сам собой. У меня ощущение, что я — передатчик. Чувствую, что транслируют «оттуда». И — передаю. Сейчас у меня готов сценарий для фильма «С любовью, Лиля – 2». Через 20 лет те же герои, сыгранные теми же актерами, приедут в Трубчевск. Но как нам снимать этот фильм сегодня? Это же невозможно!

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Фото: Arsi-Film
Кадр из фильма «Однажды в Трубчевске»

— Почему?

— Ну смотрите. У нас, по сюжету, пианист приезжает в Трубчевск и теряется там. Лиля ищет его. Но ведь это граница с Украиной, там сейчас обстрелы! Сразу возникают вопросы. Если пианист приехал туда с концертом, то кто его туда пригласил? Если он потерялся, значит, он точно диверсант (смеется). И непонятно, что делать с этой историей. Но я хочу снимать там, это заколдованное место.

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— И всё же про метод. Вы ведь могли бы снимать эстетское арт-кино, но идете на риск, делая кино, которое не в тренде.

— Когда я в середине 1990-х делала свою первую картину «С днем рождения!», мне уже там хотелось соединить документальное и игровое. Настоящие роды и вымышленную жизнь в роддоме. Меня все предостерегали, но я не послушалась. Мне нравилось работать с непрофессиональными актерами. Денег у меня не было. Минкультуры выделило средства на документальную картину, а мы в итоге поехали снимать игровую. Снимали два года. Деньги быстро закончились. Роддом на глазах разваливался. Нам сказали, что его снесут. Я в слезах. И мама мне говорит: иди к Матроне. Я пошла на Даниловское кладбище. Отстояла три часа на морозе. И вот на часовне уже читаю перечень тех, кому туда заходить нельзя. Третий пункт был прямо для меня: тем, кто ухудшает или улучшает, искажает действительность. Я была в шоке. У меня половина фильма снята. Думаю, а я-то что делаю? С тех пор стараюсь этого не делать, насколько это возможно. Есть и еще одна фраза, которая определила мой метод. Один батюшка в Трубчевске сказал мне: «Когда пишете сценарий, не прописывайте всё досконально. Оставьте что-нибудь Богу». Меня это потрясло. Но Бог действительно принимает участие в работе над фильмом. Например, в ноябре прошлого года мы заканчивали «Огород» и нам нужно было придумать логотип для канала, который смотрит героиня по ТВ. Поставили Z. К выходу убрали, конечно, иначе все бы решили, что мы поставили его именно сейчас, в повестку. Кино — мистическая штука.

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— Важное место в «Огороде» занимает сериал «Зрячая», очень остроумная пародия на «Слепую». Как он возник в сюжете?

— Я сериалы не смотрю. Даже самые рейтинговые. Просто не успеваю. Но «Слепую» смотрят моя мама и тетя. И не только мои. Я их ругаю. «Понимаете, что вы тупеете, когда смотрите?» Я в шоке была, когда увидела несколько серий и поняла, в какие суеверия погружают нашу страну. Больше 4 тыс. серий, насколько мне известно.

— Может, люди смотрят это, потому что чувствуют себя уязвимыми и хотели бы, чтобы кто-то им помог, защитил. И пусть это будут целители или какие-то знаки, лишь бы помогло, и быстро.

— Да, люди хотят поддержки. «Огород» — это моя тетя и моя мама. Вот, посмотрели они фильм, и вдруг через три дня мне звонит мама и говорит: «Лора, запиши! Чтобы были деньги, нужно что-то там взять, потереть и сказать что-то вроде: «Деньги, деньги, идите ко мне в кошелек»! Представляете? Она посмотрела фильм, где я над этим смеюсь, и всё равно говорит мне это! Неистребимо!

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Фото: из личного архива Ларисы Садиловой
Кадр из фильма «Огород»

— Может, всё дело в том, что культура не работает? Не защищает людей от невежества и суеверий?

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Культура не может это сделать без государства, я уверена. В школах дети должны смотреть советское кино. Да, это не слишком оригинально звучит, и все же. Мы часто спорим с сыном о моей внучке, ей сейчас 7 лет. И он говорит, что нужно показывать то, что ей интересно. Я возражаю: на уроках английского она же прилагает усилия? И тут тоже нужно! Должен быть предмет, а не факультатив. И фильмы должны быть об истории страны или по мотивам литературных произведений. Читать дети перестали, ну пусть увидят «Анну Каренину» Зархи! «Войну и мир» Бондарчука, «Тихий Дон» Герасимова. Советские фильмы, потому что наши мастера снимали без фиги в кармане по отношению к России. И показывать эти фильмы надо в кинотеатрах.

— Но ведь люди, которые в школе проходили великую русскую, и не только русскую, литературу, тоже совершают мерзости и подлости. Помогает ли это в действительности?

— Может быть, культура имеет маленькое значение для формирования личности. Я где-то читала, что гены и воспитание вообще влияют на человека процентов на пять, остальное — среда. Но в среду, я думаю, входит и культура. Мне кажется, Карен Шахназаров точно ответил тем, кто спрашивает, почему у нас деятели культуры ничего не создают о Донбассе. Ну понятно, что сценарий пишется не один месяц, а фильм снимается по нему больше года. Шахназаров считает, что всё дело в том, что у деятелей культуры и власти другой договор, чем был во времена СССР. Тогда им говорили: мы вам даем привилегии, госпремии, а вы — работаете на благо Отчизны. Сейчас другой договор: вы самовыражаетесь, не лезете к нам — и мы не лезем к вам. Так учат во ВГИКе, так учат везде. Но я иногда смотрю такое кино и думаю: на хрена мне твое самовыражение? Посмотрят твое кино 10 человек, особенно сейчас. И дальше что? В чем смысл? В СССР было очень много диссидентов, но они не создавали произведения с фигой в кармане. Потому что понимали, что работают не на себя.

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Режиссер Лариса Садилова
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— Но как быть с тем, что все понимают благо Отечества по-разному?

— Сергей Герасимов говорил, что в кино можно всё, кроме контрреволюции и порнографии. Не было миллиона законов о запрете того и сего, этой заповеди вполне хватало. Но для этого надо договориться, что мы строим, капитализм или социализм. Пока всё указывает на то, что надо идти к социализму. А у нас просто все разбираются в кино и в футболе, и каждый человек с властью считает, что может говорить, кто и как нужно снимать.

— Вам сейчас страшно жить и работать?

— Мне — некофмортно работать. Потому что очень много некомпетентных людей пытаются нами руководить, не спрашивая нас. Страха нет. Мы жили в закрытом обществе. Мы знаем, как это было. Теперь нам нужно научиться не выживать, не существовать, а — жить. При Брежневе что-то было в тысячу раз лучше, чем сейчас. А что-то — хуже. Например, меня цензура ни разу за все эти годы не коснулась. Думаю, и не столкнусь с ней. Для этого пришлось бы вернуть систему советского кинопроизводства, но на это вряд ли кто-то пойдет. А зря.

Справка «Известий»

Лариса Садилова — российский режиссер, сценарист, продюсер. Родилась в Брянске в 1963 году. Окончила режиссерско-актерское отделение С.А. Герасимова и Т.Ф. Макаровой во ВГИКе. В 1994 году снялась у Сергея Герасимова в драме «Лев Толстой». Режиссерский дебют «С днем рождения!» выпустила в 1998 году. Участник и призер Каннского, Роттердамского и других МКФ.

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