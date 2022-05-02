НАТО уличили в планах дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион

НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство. Об этом в пятницу, 29 апреля, пишет китайский портал CGTN.

Как отмечает автор статьи, несмотря на то, что Североатлантический альянс позиционирует себя как «оборонительный союз», он интенсивно расширяется, а также развязывает военные конфликты.

В издании подчеркнули, что НАТО «кричит» о мире и безопасности, но в то же время сбрасывает бомбы на другие страны.

«Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами», — говорится в материале.

По мнению автора, НАТО — это инструмент США для достижения гегемонии. Он напомнил, что европейские союзники неоднократно использовали украинский кризис для раздувания «китайской угрозы», намеренно связывая конфликт на Украине с тайваньским вопросом.

Несмотря на то, что Китай неоднократно заявлял о своем стремлении к мирному решению вопроса, европейские политики несколько раз «предупреждали» о возможности использования Китаем украинского вопроса для начала «агрессии» в Индо-Тихоокеанском регионе.

В издании также понадеялись, что государствам региона хватит мудрости, чтобы выбрать мир и стабильность.

Между тем газета Financial Times 1 мая сообщила, что в начале марта прошли переговоры Вашингтона и Лондона по вопросу сотрудничества на фоне «китайской угрозы» Тайваню, на которых обсуждались варианты действий для снижения рисков войны с КНР из-за острова.

До этого, 15 апреля, представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь призвал американские власти прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая», а также принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.

7 апреля Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

О приверженности Вашингтона позиции против изменений статуса Тайваня заявил президент США Джо Байден в середине марта. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущая американского лидера Дональда Трампа.