Сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. Такое мнение в понедельник, 15 мая, высказала научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва.

«Японии следует понимать, что военный сговор с внешними силам и попытки стать милитаристской державой, приведут к очередному краху», — приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также эксперт подчеркнула, что сближение с НАТО равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ким Соль Хва раскритиковала проведение параллелей между украинским кризисом, напряженностью вокруг Тайваня с возможным будущим Японии и Восточной Азии в целом. По ее словам, подобная риторика нужна лишь для того, чтобы оправдать военное вмешательство Североатлантического альянса, которое имело место задолго до упомянутых событий.

Ранее, 10 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соединенные Штаты под своим руководством создают механизмы, чтобы вмешаться в морскую безопасность «с прицелом на обеспечение односторонних интересов Запада в акватории Южно-Китайского моря».

7 марта глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Вашингтон содействует формированию в регионе конфликтующих блоков, что приведет там к созданию версии НАТО и разрыву связей между азиатскими государствами.