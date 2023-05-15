Реклама
Прямой эфир
Общество
Климатолог предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
Общество
В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Наука и техника
Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
Общество
В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Общество
В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Мир
Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км
Экономика
В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
Мир
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Общество
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%

Эксперт из КНДР предостерегла Японию от сотрудничества с НАТО

Корейский эксперт Ким Соль Хва: сотрудничество с НАТО приведет Японию к краху
0
Фото: Global Look Press/S. Steinach, via www.imago-image
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. Такое мнение в понедельник, 15 мая, высказала научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва.

«Японии следует понимать, что военный сговор с внешними силам и попытки стать милитаристской державой, приведут к очередному краху», — приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также эксперт подчеркнула, что сближение с НАТО равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ким Соль Хва раскритиковала проведение параллелей между украинским кризисом, напряженностью вокруг Тайваня с возможным будущим Японии и Восточной Азии в целом. По ее словам, подобная риторика нужна лишь для того, чтобы оправдать военное вмешательство Североатлантического альянса, которое имело место задолго до упомянутых событий.

Восточный синдром: НАТО планирует открыть офис в Японии
Китай и Россия опасаются усиления блокового противостояния и подрыва мира и стабильности

Ранее, 10 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соединенные Штаты под своим руководством создают механизмы, чтобы вмешаться в морскую безопасность «с прицелом на обеспечение односторонних интересов Запада в акватории Южно-Китайского моря».

7 марта глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Вашингтон содействует формированию в регионе конфликтующих блоков, что приведет там к созданию версии НАТО и разрыву связей между азиатскими государствами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023