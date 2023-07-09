В Японии сообщили о трудностях открытия офиса НАТО из-за позиции Франции

Осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции, которые не поддерживают эту инициативу. Соответствующее мнение 9 июля озвучил японский телеканал NHK.

Телеканал ссылается на слова анонимного представителя Елисейского дворца, который в пятницу, 7 июля, сообщил журналистам, что зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, в связи с чем президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о своем несогласии по открытию офиса.

«Макрон ясно выразил свое несогласие со Столтенбергом», — отметили в публикации.

Открытие нового офиса НАТО требует согласия всех членов Североатлантического альянса, отметил NHK.

Ранее, 7 июля, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида 11–13 июля посетит Литву, где лично будет участвовать в саммите НАТО, а также Бельгию для встречи с руководством Евросоюза (ЕС). Генсек кабмина Японии также подчеркнул, премьер страны уже второй раз с прошлого года примет участие в саммите НАТО.

До этого, 15 мая, научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва выразил мнение, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. По его словам, сближение с Североатлантическим альянсом равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».