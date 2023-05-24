Премьер Японии заявил об отсутствии у страны планов по вступлению в НАТО
Премьер-министр Японии Фумио Кисида 24 мая заявил, что страна не намерена вступать в НАТО.
«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — сказал он в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Как отметил Кисида, в данный момент обсуждается возможность открытия представительства альянса в Японии, но «до настоящего времени никаких решений принято не было».
Ранее, 15 мая, научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва выразил мнение, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. По его словам, сближение с Североатлантическим альянсом равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 9 мая в интервью газете The Washington Post сообщил, что НАТО не примет в свои ряды страны АТР. Он выразил мнение, что альянс не станет глобальным и сохранит границы в пределах Северной Америки и Европы.
До этого, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.