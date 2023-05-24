Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине за сутки демонтировали пять памятников советским солдатам
Мир
В РФ заявили об ожидании подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
Мир
Переговоры Мишустина и Ли Цяна в Доме народных собраний Пекина продолжаются
Мир
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине
Армия
«Известия» показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в Лисичанске
Экономика
Минфин заявил о постепенном отказе от бумажных акцизов с 2024 года
Экономика
Песков анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ-2023
Общество
В РФ предложили ввести заградительные пошлины в 220% на импортные БАДы
Мир
NYT узнала о поддержке диверсии в Белгородской области со стороны ВСУ
Мир
Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай
Общество
В Якутске арестовали мужчину по делу о гибели четырех человек при пожаре
Недвижимость
Цены на новостройки в Москве остановились

Премьер Японии заявил об отсутствии у страны планов по вступлению в НАТО

0
Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 24 мая заявил, что страна не намерена вступать в НАТО.

«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — сказал он в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Как отметил Кисида, в данный момент обсуждается возможность открытия представительства альянса в Японии, но «до настоящего времени никаких решений принято не было».

Восточный синдром: НАТО планирует открыть офис в Японии
Китай и Россия опасаются усиления блокового противостояния и подрыва мира и стабильности

Ранее, 15 мая, научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва выразил мнение, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. По его словам, сближение с Североатлантическим альянсом равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 9 мая в интервью газете The Washington Post сообщил, что НАТО не примет в свои ряды страны АТР. Он выразил мнение, что альянс не станет глобальным и сохранит границы в пределах Северной Америки и Европы.

До этого, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023