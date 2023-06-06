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Политолог сообщил о нежелании ряда членов НАТО открывать офис альянса в Японии

Политолог Коньков: ряд членов НАТО не желает открывать офис в Японии, но последнее слово за США
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Xander Heinl
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Многие европейские члены НАТО не считают приоритетом открытие офиса в Токио, однако это произойдет при желании Вашингтона. Об этом 6 июня «Известиям» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с Китаем.

«Сегодня с учетом переноса центра тяжести многих международных процессов в Азиатско-Тихоокеанский регион США пытаются формировать там какие-то альтернативные для НАТО структуры, претендуя на индо-тихоокеанское партнерство, на формирование соответствующих организаций взаимодействия с Австралией, с Японией и так далее. Но в то же время и НАТО как организация в данном случае демонстрирует свои амбиции относительно присутствия в этом регионе», — сказал Коньков.

По словам политолога, многие члены НАТО не ставят в приоритет создание офиса в Японии, но маловероятно, что США к ним прислушаются.

«Не всем в НАТО это понятно, не всем в НАТО это нужно, и уж точно не у всех в НАТО об этом спрашивают. Франция — страна, которая, как правило, достаточно по-разному вела себя в этой организации. Напомню, что Франция была единственной страной, которая выходила из НАТО, по крайней мере, из его военной части на несколько десятилетий. В этом смысле она выступает всегда в качестве такого скептика, который публично готов задавать определенные вопросы», — объяснил он.

Коньков отметил, что дискуссии по поводу «нужности миграции» НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион неизбежны среди членов организации, но в любом случае всё будет так, как захочет Вашингтон.

Восточный синдром: НАТО планирует открыть офис в Японии
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15 мая научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва выразил мнение, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. По его словам, сближение с Североатлантическим альянсом равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

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