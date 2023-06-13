Путин назвал проблемой Украины создание «анти-России»

На Украине создали «анти-Россию» и пытались вступить в НАТО. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами.

«Проблема в том, что на Украине создали анти-Россию и пытались вступить в НАТО, а альянс распахнул перед ними двери», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что в декларации о независимости Украины указано, что это нейтральное государство.

«И кто же в 2008 году вдруг при полном здоровье, никаких крымских событий, ничего, вдруг заявили, что в НАТО хотят? А НАТО распахнуло перед ними двери, заявив на известном саммите в Бухаресте, что для Украины двери в НАТО открыты», — аргументировал позицию Путин.

Он вновь упрекнул альянс в обмане о расширении на восток.

«Но мало того что обманули всех подряд о том, что НАТО не будет расширяться на восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО — не оборзели, нет? Полностью. Знают, что создают угрозу для нас. Нет, целенаправленно действуют при всех наших попытках наладить нормальные отношения», — подчеркнул глава государства.

Путин также подчеркнул, что солидарен со старым заявлением бывшего мэра Санкт-Петербурга, члена Совета Федерации РФ Анатолия Собчака о том, что Украина должна была выходить из СССР с тем, с чем пришла.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 июня признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта. Также Подоляк призвал не спекулировать на эту тему.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июня заявил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. Тем не менее, по его словам, НАТО следует принять решение в пользу Киева.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.