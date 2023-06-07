США отказались от попыток ускорить принятие Украины в НАТО

США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Об этом в среду, 7 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Решения альянса принимаются 31 государствами-союзниками и страной, которая намерена к ним присоединиться. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — подчеркнула она в ходе регулярного брифинга.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон сейчас больше сосредоточен на том, чтобы обеспечить Киев всем необходимым для вооруженного противостояния.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

Накануне стало известно о том, что заседание комиссии НАТО – Украина пройдет 8 июня с участием главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Между тем 1 июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в альянс становятся всё более отдаленными. Тем не менее, по его словам, НАТО следует принял решение в пользу Киева.

30 мая газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. При этом отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.