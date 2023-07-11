НАТО отложит решение об открытии офиса альянса в Токио

Из проекта итогового заявления, принятие которого ожидается по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, исчезло упоминание о возможности открытия офиса альянса в Токио и о готовности продолжить обсуждение такой возможности. Об этом 11 июля сообщает японская деловая газета Nikkei со ссылкой на источник.

Он сообщил, что предложение, где говорилось, что НАТО продолжит переговоры с японским правительством об открытии офиса в Токио, выдержало несколько раундов обсуждений, но было удалено на последнем этапе переговоров.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поднял вопрос о возможности создания такого офиса во время своей поездки в Японию в начале года.

Также сообщается, что у союзников по-прежнему нет единого мнения по поводу расширения присутствия НАТО в регионе, несмотря на общее мнение о том, что альянсу необходимо углубление сотрудничества с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 9 июля, японский телеканал NHK сообщил, что осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции. Зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал Столтенберга о своем несогласии по открытию офиса. При этом журналисты тогда отметили, что открытие нового офиса НАТО требует согласия всех членов Североатлантического альянса.

При этом научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва 15 мая отмечал, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. Эксперт подчеркнула, что сближение Японии с НАТО равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее, 10 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».