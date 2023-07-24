Посольство КНР в Токио предостерегло Японию от взаимодействия с НАТО

Китай предостерег Японию от взаимодействия с НАТО, которое своими заявлениями способствует возникновению конфронтации в регионе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 июля на сайте посольства КНР в Токио.

«Надеемся, что японская сторона учтет уроки истории, продолжит неукоснительно следовать мирному пути развития и не будет предпринимать действий, подрывающих взаимное доверие между странами региона и региональную стабильность», — говорится в документе.

В Китае отметили, что НАТО пытается нарастить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), чтобы привести Пекин и Токио к противостоянию. Дипмиссия выразила обеспокоенность нагнетанием напряженности по вопросам отношений с Китаем. Кроме того, посольство вновь обратило внимание, что альянс постоянно влезает во внутреннюю политику государств, чем нарушает нормы международного права.

«Страны АТР не приветствуют азиатизацию альянса, наш регион также не нуждается в так называемой азиатской версии НАТО», — указала китайская дипмиссия.

В последнее время Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поднял вопрос о возможности создания офиса альянса в Токио во время своей поездки в Японию в начале года.

При этом позднее, 9 июля, японский телеканал NHK сообщил, что осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции. Зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал Столтенберга о своем несогласии по открытию офиса. Между тем журналисты тогда отметили, что открытие нового офиса НАТО требует согласия всех членов альянса.

Научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва 15 мая отмечал, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. Эксперт подчеркнула, что сближение Японии с НАТО равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в АТР.

До этого, 10 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».