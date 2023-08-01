Опубликованы кадры из дома, где мужчина 14 лет удерживал девушку

Во вторник, 1 августа, опубликованы кадры из дома в Челябинской области, где мужчина 14 лет удерживал девушку.

Как следует из видео, деревянный дом выглядит как нежилой. Однако на его окнах установлены металлические решетки. Вместо стекла некоторые оконные проемы закрыты полиэтиленом.

Во дворе дома и на веранде много мусора и старых вещей. Придомовая территория, огород и хозяйственные постройки также захламлены.

Накануне правоохранительные органы региона сообщили, что житель поселка Смолино Сосновского района осенью 2009 похитил и насильно удерживал в частном доме девушку. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого госпитализировали после обострения психического заболевания.

В этот же день Следственный комитет России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году. Следствие предъявило злоумышленнику обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. В суд в ближайшее время поступит ходатайство о его аресте.

Мать фигуранта также обвиняется в похищении человека.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.