Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о похищении девушки в 2009 году
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения жительницы Челябинска в 2009 году. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба СК РФ.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в этот день правоохранительные органы региона сообщили, что житель поселка Смолино осенью 2009 года похитил и насильно удерживал в частном доме девушку до настоящего времени.
Маньяк под предлогом распития спиртного привез к себе в частный дом девушку и удерживал ее там 14 лет. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого доставили в медицинское учреждение после обострения психического заболевания.
В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов. По ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.
Кроме того, в этот день Следственный комитет России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году.