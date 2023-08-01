СКР предъявил обвинения мужчине, похитившему девушку в 2009 году

В Челябинской области следствие предъявило обвинение мужчине, который похитил девушку в 2009 году, сообщил во вторник, 1 августа, Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека», — сообщило ведомство.

В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Накануне правоохранительные органы Челябинской области сообщили, что житель поселка Смолино осенью 2009 года похитил и насильно удерживал в частном доме девушку до настоящего времени. Она смогла сбежать, когда подозреваемого доставили в медицинское учреждение после обострения психического заболевания.

СК РФ также установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения жительницы Челябинска в 2009 году.