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«Известия» показали кадры работы российских саперов в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские саперные подразделения продолжают разминирование территорий в зоне спецоперации от установленных мин Вооруженных сил Украины (ВСУ). О работе сводного отряда инженерных войск ВС РФ с места событий в понедельник, 31 июля, рассказал военкор «Известий» Кирилл Ольков.

«Аккуратно, метр за метром, саперы прочесывают всю территорию. В случае обнаружения взрывоопасного снаряда происходит его уничтожение либо прямо на месте, либо уже на безопасном удалении», — сообщил корреспондент.

Работа идет в зоне ответственности группировки войск «Восток», где сохранилось минирование ВСУ и остатки взрывчатых веществ после боевых действий. Инженерно-саперные подразделения проводят очистку социально значимых объектов и сельхозугодий.

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Ранее, 25 июля, Ольков показал кадры работы ВС РФ по разминированию территорий в Запорожской области. Отмечается, что военнослужащие привлекают для очистки от мин роботизированные средства разминирования, как, к примеру, «Уран-6» — робот-сапер и штатные миноискатели. Также помогают минно-розыскные собаки.

23 июля сапер с позывным Рахматулла из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса рассказал, что ВСУ стали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Они реагируют на движения.

16 июля Минобороны России показало, как военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении продолжают разминировать территории освобожденных населенных пунктов. Военнослужащие совершают выезды на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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