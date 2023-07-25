«Известия» узнали у саперов СВО о тактике обезвреживания коварных мин

Военная полиция группировки «Восток» Запорожской области выполняет широкий спектр задач, в том числе разминирует территории. Разминирование производится штатными силами и приданными. В частности, с разминированием на освобожденных территориях помогает 35-я армия, узнал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Разминирование на освобожденных территориях — одна из ключевых задач по обеспечению безопасности жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. Мы привлекаем роботизированные средства разминирования, как, к примеру, «Уран-6» — робот-сапер, минно-розыскные собаки, штатные миноискатели», — рассказал военнослужащий военной полиции ВС РФ.

Кинолог-сапер Японец работает со своей немецкой овчаркой. В зоне СВО — с апреля прошлого года. За это время они обнаружили около 30 взрывчатых устройств.

«Работаем по заявкам на обнаружение взрывчатых веществ, как в городе, так и за городом. Везде, где собака может принести пользы больше, чем техника, мы работаем. Собака давно мой друг и близкий товарищ. Понимаем друг друга без слов. Знаю каждое его движение, поведение. От этого жизнь зависит. И моя, и его», — поделился Японец.

Группа разминирования под командованием военнослужащего с позывным Алиут занимается разминированием территории, осмотром старых зданий, в которых проходили боевые действия. Просмотр идет на наличие мин-ловушек, выявление противопехотных, противотанковых и комбинированных минных полей. По его словам, на задания приходится выезжать каждый день, на разные направления. В зависимости от того, что выявлено инженерной разведкой.

«Здесь уже больше практика пошла, так как больше инженерных мин иностранного и нашего производства. Сложнее всего с ОЗМ-ами и индукционными минами, которые создают магнитное поле и обнаружить их очень тяжело», — рассказал командир группы Алиут.

Коллега Алиута, командир саперного подразделения с позывным Пятигорск, добавил, что немало приходится работать с коварными минами, с так называемыми минами-сюрпризами. Их уничтожают на месте, но иногда могут принять на собственное вооружение и обратить против врага, который их оставил.

Как рассказал Пятигорск, почти все мины уничтожаются на месте накладным зарядом, либо сдергивается кошками. Если при использовании кошки мина не сдетонировала, через минуту-две сапер подходит, разминирует и мина может быть повторно применена в интересах нашедшей ее стороны.

«Вот, сегодня нам попалась мина ОЗМ–72 советского производства, так называемая мина-лягушка. Радиус поражения у нее — более 25 м. Мина была установлена на растяжку. Сапер ее обезвредил. Но поскольку такие мины ставят на неизвлекаемость, было решено ее уничтожить на месте накладным снарядом. Потому что ее принцип действия — она подлетает над землей на метр, после чего разрывается на 2,5 тыс. осколков. Шансов выжить в такой ситуации у солдата очень мало», — объяснил Пятигорск.

23 июля сапер с позывным Рахматулла из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса рассказал, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) стали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Они реагируют на движения.

16 июля Минобороны России показало, как военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении продолжают разминировать территории освобожденных населенных пунктов.

19 июня военкор «Известий» Алексей Полторанин показал, как российские саперы продолжают исследовать территорию Белгородской области на предмет взрывоопасных предметов. По окончании работы саперы показали поближе обнаруженное ими взрывное устройство ОЗМ–72.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.