Российские саперы продолжают исследовать территорию Белгородской области на предмет взрывоопасных предметов. Работу военных показал 19 июня военкор «Известий» Алексей Полторанин.

Специалисты, исследовав травяной покров, обнаружили противотанковую мину. Пока ее извлекали с помощью специального приспособления, съемочной группе пришлось отойти на безопасное расстояние.

«Ребята работают рискованно», — отметил Полторанин.

По окончании работы саперы показали поближе обнаруженное ими взрывное устройство ОЗМ–72 — так называемую лягушку, которую забросили украинские противники. Это прыгающая заградительная мина, которая рассчитана на поражение пехоты.

«После обстрела очень много снарядов, и наша группа занимается их ликвидацией. Которые есть возможность — обезвреживаем, которые нет возможности — утилизируем на месте. На вчерашний день было уничтожено и обезврежено 36 снарядов», — рассказал один из саперов.

До этого, 11 июня, начальник инженерной службы полка группировки войск «Юг» с позывным Кирпич сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала наступления на южнодонецком направлении из-за нехватки знаний и подготовки стали в несколько раз чаще подрываться на минах, установленных инженерными службами Вооруженных сил РФ.

22 мая военкор «Известий» Станислав Григорьев показал курс подготовки саперов ВС РФ. Занятия проводят опытные бойцы. Каждый показывает, на что способен, имея в руках всего лишь кусачки, складной нож и щуп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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