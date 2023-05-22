Военкор «Известий» показал курс подготовки российских саперов

Курс подготовки саперов ВС РФ в понедельник, 22 мая, показал военкор «Известий» Станислав Григорьев.

Занятия проводят опытные бойцы. Каждый показывает, на что способен, имея в руках всего лишь кусачки, складной нож и щуп.

«Контрольная работа у саперов пишется подрывом всевозможных устройств, во всевозможных комбинациях. Всё это зрелищно и даже немного страшно», — рассказал военкор.

Тренируют пехоту и на срывание растяжек. Кто-то не заметил и зацепил сигнальную мину — в реальных боевых условиях это сразу укажет на местоположение всей группы.

Ценные советы охотно дают и гражданским. Например, как различить в зарослях взрывное устройство.

«Может быть загнута ветка, может, какие-то следы остались. Поломанные ветки. Листва под ногами», — дает советы по обнаружению взрывчатки военнослужащий с позывным Шома.

А вообще, говорят военные, в лесополосу в окрестностях Донецку лучше не заходить. Зона спецоперации уже вполне официально считается одной из самых заминированных территорий в мире. Поэтому в ближайшие годы в ней будут востребованы именно саперы.

13 мая саперы Центрального военного округа в рамках специальной операции провели работы по зачистке местности от взрывоопасных предметов и веществ. Военные инженеры ежедневно отыскивают и ликвидируют различные виды взрывчатки на освобожденных территориях. Поскольку задач очень много, в приоритете у специалистов наиболее используемые участки.

Ранее, 7 мая, в Минобороны РФ заявили, что каждый месяц инженерные подразделения военной полиции ВС РФ проводят около 70 плановых осмотров критически важных объектов на в освобожденных регионах на наличие взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.