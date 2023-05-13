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Саперы ЦВО разминировали часть дорог в зоне проведения спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Саперы Центрального Военного Округа (ЦВО) в рамках специальной операции продолжают работу по зачистке местности от взрывоопасных предметов и веществ. Об этом 13 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Военные инженеры ежедневно отыскивают и ликвидируют различные виды взрывчатки на освобожденных территориях. Поскольку задач очень много, в приоритете у специалистов — наиболее используемые участки.

Как отметил один из бойцов, в последнее время противник часто использует системы дистанционного минирования, хаотично заполняя окружающее пространство западными и отечественными взрывными устройствами. В конечном итоге любые перемещения становятся крайне опасными не только для солдат и военной техники, но и для гражданских.

Отступающие формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют за собой целый «шлейф» из противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся снарядов и боеприпасов. При обнаружении потенциально опасного объекта необходимо определиться с планом действий: можно ли извлечь и обезвредить находку, или безопаснее будет уничтожить ее на месте с помощью накладного заряда.

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Ранее, 7 мая, в МО заявили, что каждый месяц инженерные подразделения военной полиции ВС РФ проводят около 70 плановых осмотров критически важных объектов на в освобожденных регионах на наличие взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

23 апреля саперы рассказали о практикуемом боевиками ВСУ дистанционном минировании местности. В ходе разминирования военнослужащие Западной группировки войск обезвредили порядка 200 мин в жилом квартале населенного пункта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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