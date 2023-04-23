Саперы ЗВО рассказали о практикуемом ВСУ дистанционном минировании местности

Военнослужащие военной полиции и инженерно-саперного подразделения Западной группировки войск отреагировали на поступившие обращения мирных жителей об обнаружении мин неизвестного производства на участках. Минобороны РФ 23 апреля показало их боевую работу при разминировании населенных пунктов от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«После прибытия на участки мы обнаружили мины немецкого производства. После их обследования были приняты меры к их уничтожению. Данные мины на специальном парашюте опускаются, при приземлении открываются лапки, и она встает на боевой взвод, после чего ее нельзя уже трогать. Деактивировать можно с помощью закладных зарядов, динамитных шашек и с помощью автомата Калашникова», — пояснил сапер с позывным Камыш.

В ходе разминирования военнослужащие Западной группировки войск обезвредили порядка 200 мин в жилом квартале населенного пункта.

Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.

«Мы стали свидетелями того, как украинские националисты провели дистанционное минирование местности такими минами. Заминирован был большой участок города, что подвергло население большой опасности. Опасность дистанционных мин в том, что на них есть антенна, которая реагирует на магнитное поле и касание. Такой снаряд является неизвлекаемым, и способ уничтожения его — только подрывом», — рассказал начальник отделения военной полиции с позывным Дизель.

Он пояснил, что подразделение прибыло на место после сигнала местных жителей и полиции. Местность была оцеплена, затем проведены розыск и обнаружение мин. На места были выставлены указатели, по которым специалисты инженерно-саперных войск ликвидировали мины.

20 апреля военкор «Известий» Леонид Китрарь побывал на территории предприятия «Макрохим», которое входило в один холдинг с металлургическим комбинатом «Азовсталь». Разминирование местности затрудняет огромное количество разнообразного металла. Встречаются здесь и неразорвавшиеся боеприпасы. Например, съемочная группа наткнулась на снаряд от реактивной системы залпового огня «Град», к которому саперы пока еще не подходили.

2 марта корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как проходит разминирование заводов в Мариуполе. По словам военкора, ВСУ превратили бомбоубежище в место базирования. Он отметил, что территория завода тяжелого машиностроения «Азовмаш» сравнима с небольшим населенным пунктом. Теперь находиться там абсолютно безопасно, вся территория предприятия разминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.