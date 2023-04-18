Квартальный отсчет: штурмовые отряды продолжают освобождать Артемовск

Российские силы продолжают теснить украинские формирования в городской застройке Артемовска. Штурмовые отряды добровольцев отбили два квартала в северо-западной и центральной частях населенного пункта. Украинские силы пытаются создать несколько новых рубежей обороны. Эксперты отмечают, что освобождение Артемовска близится к завершению и после этого перед российскими войсками будет открыто несколько дорог — на Часов Яр, Северск и Константиновку. 17 апреля украинские формирования потеряли на всех направлениях более 450 человек и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны России.

Городские бои

За прошедшие сутки, 17 апреля, российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям и сковывали действия противника на флангах.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские вооруженные формирования пытаются создать несколько новых рубежей обороны в западной части города. Как тыловой район сейчас используется частная застройка . По всей видимости, командование ВФУ пытается задержать штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» на рубеже улиц Леваневского и Чайковского.

— Освобождение всей территории города близится к завершению. Их оборона скукоживается как шагреневая кожа. Квартал — это не дом, это больше. И следует учитывать, что по размерам этот город не то что не Донецк, а даже не Краматорск, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Говорят, что они могут идти в наступление, собрали целую армию. Но по факту фланги держат. Пополнение, которое они направляют, уничтожается. Украинские силы теряют по батальону в день. В ближайшей перспективе город будет освобожден. Еще остались многоэтажки, занятые ВФУ, но, думаю, с ними справятся.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Взятие Артемовска даст российским подразделениям варианты для дальнейшего наступления, так как он находится на перекрестке дорог — на Часов Яр, Северск, Константиновку, рассказал эксперт. Возможное же украинское наступление, если и начнется, вряд ли будет в районе Артемовска, полагает он.

— Всё идет к тому, что они все-таки попытаются наступать. Но их ждут вместе с «Леопардами», «Челенджерами». Работы будет очень много. Если украинские силы пойдут на деблокаду Артемовска, их будут встречать. Но, мне кажется, они предпримут усилия на запорожском направлении, попытаются пойти по степи, — полагает Василий Дандыкин.

17 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 455 человек и 23 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны.

Диверсанты не прошли

В Харьковской области, в ЛНР и ДНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, рассказали 17 апреля в Минобороны России. Кроме того, в Запорожской области уничтожены склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВФУ. В Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

Авиацией совершено 22 самолето-вылета. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 54 огневые задачи. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В понедельник корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как российская артиллерия наносит удары по передовым позициям ВФУ в южном секторе военной операции. По данным разведки, противник собрал неподалеку от передовой внушительную группировку. Основная часть сил, вооружения и боеприпасов находится в тылу, но ряд подразделений всё равно в зоне досягаемости российских снарядов. Разведка передала данные о скоплении техники и личного состава примерно в 15 км от линии боевого соприкосновения. По цели ведется огонь снарядами 152 мм.

По словам корреспондента, сейчас в южном секторе СВО идут проливные дожди. В такую распутицу добраться до позиций можно только на спецтехнике. Российские военные говорят, что по таким дорогам на европейских боевых машинах идти в контрнаступление нереально. Те же «Леопарды» просто засядут в грязи.

По выявленным позициям ВФУ наносит удары реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Украинские формирования не жалеют людей в попытках выявить российские установки. Боевики выходят группами 6–10 человек, проверяют, откуда по ним будут стрелять, рассказал военнослужащий с позывным Нева. Такими вылазками они пытаются отвлечь внимание от передвижения американских гаубиц M777, РСЗО HIMARS, французских и британских танков.

ВФУ пытаются минимизировать ущерб от российских ударов и создают ложные цели, но разведка научилась их выявлять. Не исключено, что украинские формирования попытаются атаковать населенные пункты, которые открывают дорогу на Мелитополь и Бердянск. Но и к такому сценарию российская группировка готова , передает корреспондент «Известий».

Под плотным огнем

17 апреля в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Сапер инженерно-технической роты рядовой Максим Лебедев следит за бесперебойной подачей электроэнергии на командный пункт и позиции подразделения, а также обеспечивает энергопитание военной техники воздушно-десантных войск.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Позиция подразделения, на которую Максим подавал электроэнергию, подверглась массированному минометному обстрелу. Вблизи дизельной электростанции разорвалась мина, возник пожар. В результате командный пункт и узел связи остались обесточенными.

Максим Лебедев, несмотря на огонь противника, выдвинулся к вышедшей из строя технике, потушил огонь и приступил к восстановлению ее работоспособности . Благодаря этому управление войсками не нарушилось, атака была отбита.

Подразделение подполковника Павла Варлакова оказывало огневую поддержку батальонной тактической группы в наступлении на стратегически важном направлении. Украинские формирования вели контрбатарейный огонь по российским огневым позициям. Несмотря на угрозу жизни, офицер лично корректировал стрельбу батареи.