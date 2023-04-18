 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Al Arabiya сообщил об обстреле спецназом Судана автомобиля посольства США в Хартуме
Мир
Глава Пентагона поручил перепроверить методы обращения с секретными данными за 45 дней
Мир
Байден поручил главе нацразведки оценить ущерб от утечки данных из Пентагона
Мир
Посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции
Мир
Китай призвал прекратить военные учения США и союзников у КНДР
Мир
США выделят $20 млн на контроль за использованием Киевом американской помощи
Спорт
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Мир
Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ
Мир
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года
Мир
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом
Мир
МИД РФ расценил запрет Молдавии на въезд Минниханова как недружественный шаг
Мир
Минимум семь военных США пострадали при инциденте с бронемашинами в ФРГ
Общество
Львица и тигрица одновременно родили детенышей в барнаульском зоопарке
/

Квартальный отсчет: штурмовые отряды продолжают освобождать Артемовск

Украинские формирования пытаются закрепиться в западной части города
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы продолжают теснить украинские формирования в городской застройке Артемовска. Штурмовые отряды добровольцев отбили два квартала в северо-западной и центральной частях населенного пункта. Украинские силы пытаются создать несколько новых рубежей обороны. Эксперты отмечают, что освобождение Артемовска близится к завершению и после этого перед российскими войсками будет открыто несколько дорог — на Часов Яр, Северск и Константиновку. 17 апреля украинские формирования потеряли на всех направлениях более 450 человек и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны России.

Городские бои

За прошедшие сутки, 17 апреля, российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям и сковывали действия противника на флангах.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские вооруженные формирования пытаются создать несколько новых рубежей обороны в западной части города. Как тыловой район сейчас используется частная застройка. По всей видимости, командование ВФУ пытается задержать штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» на рубеже улиц Леваневского и Чайковского.

— Освобождение всей территории города близится к завершению. Их оборона скукоживается как шагреневая кожа. Квартал — это не дом, это больше. И следует учитывать, что по размерам этот город не то что не Донецк, а даже не Краматорск, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Говорят, что они могут идти в наступление, собрали целую армию. Но по факту фланги держат. Пополнение, которое они направляют, уничтожается. Украинские силы теряют по батальону в день. В ближайшей перспективе город будет освобожден. Еще остались многоэтажки, занятые ВФУ, но, думаю, с ними справятся.

ВС
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Взятие Артемовска даст российским подразделениям варианты для дальнейшего наступления, так как он находится на перекрестке дорог — на Часов Яр, Северск, Константиновку, рассказал эксперт. Возможное же украинское наступление, если и начнется, вряд ли будет в районе Артемовска, полагает он.

— Всё идет к тому, что они все-таки попытаются наступать. Но их ждут вместе с «Леопардами», «Челенджерами». Работы будет очень много. Если украинские силы пойдут на деблокаду Артемовска, их будут встречать. Но, мне кажется, они предпримут усилия на запорожском направлении, попытаются пойти по степи, — полагает Василий Дандыкин.

17 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 455 человек и 23 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны.

Диверсанты не прошли

В Харьковской области, в ЛНР и ДНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, рассказали 17 апреля в Минобороны России. Кроме того, в Запорожской области уничтожены склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВФУ. В Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

Авиацией совершено 22 самолето-вылета. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 54 огневые задачи. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

бой
Фото: ИЗВЕСТИЯ

В понедельник корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как российская артиллерия наносит удары по передовым позициям ВФУ в южном секторе военной операции. По данным разведки, противник собрал неподалеку от передовой внушительную группировку. Основная часть сил, вооружения и боеприпасов находится в тылу, но ряд подразделений всё равно в зоне досягаемости российских снарядов. Разведка передала данные о скоплении техники и личного состава примерно в 15 км от линии боевого соприкосновения. По цели ведется огонь снарядами 152 мм.

По словам корреспондента, сейчас в южном секторе СВО идут проливные дожди. В такую распутицу добраться до позиций можно только на спецтехнике. Российские военные говорят, что по таким дорогам на европейских боевых машинах идти в контрнаступление нереально. Те же «Леопарды» просто засядут в грязи.

По выявленным позициям ВФУ наносит удары реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Украинские формирования не жалеют людей в попытках выявить российские установки. Боевики выходят группами 6–10 человек, проверяют, откуда по ним будут стрелять, рассказал военнослужащий с позывным Нева. Такими вылазками они пытаются отвлечь внимание от передвижения американских гаубиц M777, РСЗО HIMARS, французских и британских танков.

ВФУ пытаются минимизировать ущерб от российских ударов и создают ложные цели, но разведка научилась их выявлять. Не исключено, что украинские формирования попытаются атаковать населенные пункты, которые открывают дорогу на Мелитополь и Бердянск. Но и к такому сценарию российская группировка готова, передает корреспондент «Известий».

Бесславные попытки: украинские контратаки в Артемовске провалились
Противник понес большие потери, а наши подразделения освободили еще несколько кварталов

Под плотным огнем

17 апреля в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Сапер инженерно-технической роты рядовой Максим Лебедев следит за бесперебойной подачей электроэнергии на командный пункт и позиции подразделения, а также обеспечивает энергопитание военной техники воздушно-десантных войск.

сапер
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Позиция подразделения, на которую Максим подавал электроэнергию, подверглась массированному минометному обстрелу. Вблизи дизельной электростанции разорвалась мина, возник пожар. В результате командный пункт и узел связи остались обесточенными.

Максим Лебедев, несмотря на огонь противника, выдвинулся к вышедшей из строя технике, потушил огонь и приступил к восстановлению ее работоспособности. Благодаря этому управление войсками не нарушилось, атака была отбита.

Подразделение подполковника Павла Варлакова оказывало огневую поддержку батальонной тактической группы в наступлении на стратегически важном направлении. Украинские формирования вели контрбатарейный огонь по российским огневым позициям. Несмотря на угрозу жизни, офицер лично корректировал стрельбу батареи.

В результате было уничтожено до пяти БМП и 30 военнослужащих ВФУ. Благодаря этому российские мотострелки смогли значительно продвинуться вперед и захватить важный плацдарм для развития дальнейшего наступления наших войск.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023