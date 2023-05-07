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Военнослужащие рассказали о разминировании объектов на освобожденных территориях

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Фото: Министерство обороны РФ
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Ежемесячно инженерные подразделения военной полиции Вооруженных сил России проводят около 70 плановых осмотров критически важных объектов на освобожденных территориях на наличие взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Кадрами работы военнослужащих поделилось Минобороны РФ в воскресенье, 7 мая.

«Поступила задача провести осмотр восстановленного после взрыва моста на трассе федерального значения. Наша группа осуществляет около 70 выездов на различные объекты каждый месяц, также проводим работы на полях сельхоз назначения, мостах, на береговых линиях, водоемах и других объектах», — рассказал командир подразделения с позывным «Липа».

Как сообщили в военном ведомстве, российские военнослужащие неоднократно пресекали попытки украинских боевиков по подрыву транспортных узлов и развязок, а также линий электропередач и магистрального газопровода. Кроме того, граждане оперативно обращаются в военные комендатуры в случае обнаружения подозрительных предметов.

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Ранее, 23 апреля, саперы рассказали о практикуемом Вооруженными силами Украины (ВСУ) дистанционном минировании местности. В ходе разминирования военнослужащие Западной группировки войск обезвредили порядка 200 мин в жилом квартале населенного пункта.

2 марта корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как проходит разминирование заводов в Мариуполе. По словам военкора, ВСУ превратили бомбоубежище в место базирования. Он отметил, что территория завода тяжелого машиностроения «Азовмаш» сравнима с небольшим населенным пунктом. Теперь находиться там абсолютно безопасно, вся территория предприятия разминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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