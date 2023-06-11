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Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ

Военный РФ: бойцы ВСУ стали чаще подрываться на минах из-за недостатка подготовки
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала наступления на южнодонецком направлении из-за нехватки знаний и подготовки стали в несколько раз чаще подрываться на минах, установленных инженерными службами Вооруженных сил РФ. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил журналистам начальник инженерной службы полка группировки войск «Юг» с позывным Кирпич.

«Число (подрывов бойцов ВСУ на российских минах с начала наступления. — Ред.) увеличилось. Можно сказать, в разы увеличилось, потому что у них мобилизуют человека и через неделю отправляют на самый передний край. А за такой короткий срок всему инженерному делу обучиться очень сложно, даже в теории изучить мины. В это нужно досконально вникать», — сказал он.

Военнослужащий отметил, что на передовой линии российская армия устанавливает противопехотные и противотанковые мины, управляемые мины направленного действия, растяжки, а также в свободное время вне воинских обязанностей военные-инженеры сами изучают мины противника — итальянские, немецкие и американские мины натовского образца.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков накануне заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Ранее, 9 июня, президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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