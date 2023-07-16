Инженер-сапер ЗВО рассказал о разминировании территорий на купянском направлении

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении продолжают разминировать территории освобожденных населенных пунктов — они зачищают участки местности от неразорвавшихся боеприпасов и установленных мин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 16 июля показало, как это происходит.

«Взрывали и проверяли эффективность осколочной заградительной мины ОЗМ-72. Она выпрыгивает из земли на высоту 60–90 см и поражает осколками в радиусе 20 м, кругового действия. Всегда работает один человек: на минировании, на разминировании и на осмотре местности после подрыва», — рассказал сапер с позывным Тюмень.

Саперные подразделения совершают выезды на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. По прибытии проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, и группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов.

Обнаружив опасные предметы, военнослужащие вывозят их в отдаленное от населенного пункта место и с помощью накладного заряда уничтожают. Боеприпасы ликвидируются различные: германские, американские, отечественные, которыми пользуется противник, пояснили в Минобороны.

13 июля военное ведомство показало, как происходит боевая работа саперов-десантников Тульского соединения Воздушно-десантных войск на северном фланге артемовского направления. Каждую ночь они выполняют сложную и опасную работу по минированию переднего края обороны российских военных.

28 июня корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал, как саперы 2-го армейского корпуса очищают от мин территорию у одного из поселков в ЛНР, чтобы местные жители смогли проложить водопровод. Разминирование территории происходило с помощью роботов-саперов «Уран-6».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.