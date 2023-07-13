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Саперы-десантники показали ночное минирование переднего края обороны ВС РФ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Саперы-десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) каждую ночь выполняют сложную и опасную работу по минированию переднего края обороны российских военных. Минобороны 13 июля показало, как происходит их боевая работа на северном фланге артемовского направления.

Как пояснили в военном ведомстве, после недавних попыток прорыва украинских подразделений к российским позициям необходимо обновить минные поля перед передним краем. Для этого ночью саперы-десантники вручную, метр за метром, устанавливают противотанковые и противопехотные минные заграждения.

За два часа бойцы установили более 400 противотанковых и противопехотных мин, после чего вернулись в базовый район. Надежная защищенность позиций подтвердилась на следующий день, когда на установленных минных полях подорвалось большое количество украинских боевиков и их техники, в том числе и западного производства.

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28 июня корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал, как саперы 2-го армейского корпуса очищают от мин территорию у одного из поселков в ЛНР, чтобы местные жители смогли проложить водопровод. Разминирование территории происходило с помощью роботов-саперов «Уран-6».

15 июня Минобороны показало, как инженерно-саперные подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск РФ проводят разминирование взятых опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении. Гвардейцы-саперы находят боеприпасы, относят их в безопасное место и уничтожают.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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