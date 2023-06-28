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Российские военные разминируют село в ЛНР с помощью роботов-саперов

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Фото: скриншот
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Саперы 2-го армейского корпуса очищают от мин территорию у одного из поселков в ЛНР, чтобы местные жители смогли проложить водопровод. Подробнее о процессе разминирования рассказал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков, побывавший на месте событий 28 июня.

Ранее поселок окружали украинские военные, поэтому почти всё вокруг было заминировано. Теперь следы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидируют бойцы российской армии.

Разминирование территории происходит с помощью роботов-саперов «Уран-6».

«Это роботизированная система разминирования «Уран-6». Оператор, который сейчас ею управляет, находится на безопасном расстоянии, чтобы не получить травмы в момент взрыва», — объясняет корреспондент.

Оператор системы «Уран-6» объяснил, что управляет роботом с помощью камеры и двух джойстиков. Передняя часть робота оснащена катковым тралом — механизмом, весящим около 2 т. Именно благодаря нему можно удаленно уничтожать мины.

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Накануне инженеры Центрального военного округа (ЦВО) показали процесс разминирования с помощью Ур-77 «Метеорит». Обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего подорвали шнур, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, обеспечив безопасный проход российских боевых машин.

15 июня Минобороны показало, как инженерно-саперные подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск РФ проводят разминирование взятых опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении. Гвардейцы-саперы находят боеприпасы, относят их в безопасное место и уничтожают.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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