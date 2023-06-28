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Инженеры ЦВО показали разминирование с помощью Ур-77 «Метеорит»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие расчета самоходной реактивной установки разминирования Ур-77 «Метеорит» Центрального военного округа (ЦВО) проделали проходы в минном поле и уничтожили опорные пункты украинских войск на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 28 июня показало, как это происходило.

По словам заместителя командира подразделения с позывным Отпор, инженеры обеспечивают продвижение пехоты, танков, основной гусеничной техники. Взаимодействуют с мотострелковыми и танковыми подразделениями. С начала СВО боевые пуски снарядов проводили много раз.

«Сейчас была поставлена задача — проделать проход в минном поле противника, а рядом с ним находился укрепрайон. Получилось так, что одним снарядом мы проделали проход в минном поле, а вторым уничтожили укрепрайон противника. Тем самым поддержали действия штурмового подразделения», — рассказал Отпор.

Как пояснили в Минобороны, обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, обеспечив безопасный проход российских боевых машин.

Также зарядом был накрыт опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся в непосредственной близости от минного поля. После подрыва зарядов националисты получили контузии и были деморализованы, укрепления опорного пункта получили серьезные повреждения. В дальнейшем это способствовало к захвату позиций противника без потерь личного состава.

УР-77 «Метеорит» — самоходная реактивная установка разминирования, созданная на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Предназначена для проделывания ходов в противотанковых и противопехотных минных полях противника. Разминирование ведется путем воздействия ударной волны от подрыва заряда массой около 1 т на заложенные в грунт мины. Из-за этого происходит их детонация и образуется брешь в минном поле, пригодная для безопасного передвижения личного состава и техники, рассказали в военном ведомстве.

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15 июня Минобороны показало, как инженерно-саперные подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск РФ проводят разминирование взятых опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении. Гвардейцы-саперы находят боеприпасы, относят их в безопасное место и уничтожают.

11 июня начальник инженерной службы полка группировки войск «Юг» с позывным Кирпич рассказал, что саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины с посланиями российским военным от мобилизованных украинцев. По его словам, зачастую мины не активированы или активированы частично, а содержание посланий варьируется от угроз и оскорблений до желания примириться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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