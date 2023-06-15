Минобороны опубликовало кадры работы саперов на краснолиманском направлении

Инженерно-саперные подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск РФ проводят разминирование взятых опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении. Кадры работы военнослужащих опубликовало Минобороны России в четверг, 15 июня.

Отмечается, что данная работа сложная и кропотливая. Так, саперы вручную при помощи щупов обследуют взятые позиции и извлекают боеприпасы. В определенных случаях военные не пользуются миноискателями, потому что на земле много металла, а прибор реагирует на все металлические осколки, боеприпасы, гильзы и патроны.

Гвардейцы-саперы находят боеприпасы, относят их в безопасное место и уничтожают. После чего на позиции заводятся подразделения закрепления, которые приступают к их удержанию.

Ранее, 11 июня, начальник инженерной службы полка группировки войск «Юг» с позывным Кирпич рассказал, что саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины с посланиями российским военным от мобилизованных украинцев. По его словам, зачастую мины не активированы или активированы частично, а содержание посланий варьируется от угроз и оскорблений до желания примириться.

2 июня корреспондент «Известий» Ярослав Богат сообщил, что в течение двух недель российские военные инженеры нашли и уничтожили около 400 боеприпасов различного типа в Луганской Народной Республике.

13 мая саперы Центрального военного округа в рамках специальной операции провели работы по зачистке местности от взрывоопасных предметов и веществ. Военные инженеры ежедневно отыскивают и ликвидируют различные виды взрывчатки на освобожденных территориях. Поскольку задач очень много, в приоритете у специалистов наиболее используемые участки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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