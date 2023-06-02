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Корреспондент «Известий» показал разминирование территорий ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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За последние две недели инженеры нашли и уничтожили около 400 боеприпасов различного типа в Луганской Народной Республике (ЛНР). От табличек с надписью «Осторожно, мины» начинается территория работы саперов, которые каждый день слушают, как кричит земля Донбасса. О том, как проходит разминирование территорий региона, 2 июня рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Так звучат осколки, которыми пропитался каждый метр почвы. На обочинах. Тропах. Трассах. У жилых домов. И на брошенных боевиками укрепрайонах. Саперов интересует совсем другая нота. Тонкий и пронзительный писк, знаменующий о смертельной опасности», — рассказал корреспондент.

Один из саперов показывает, как звучит миноискатель при сканировании земли без боеприпасов, а как — при обнаружении мины.

«Вот обычная земля, а если показать звук мины, то он будет отличаться. Такой звук в любом случае не пропустишь», — объяснил сапер.

Всего за день удалось собрать и противопехотные мины, и противотанковые, и гранаты различного типа. Это один из поселков, в которых велись ожесточенные бои. Мин и неразорвавшихся боеприпасов в таких местах еще очень много, поэтому даже в летний зной во многокилограммовом защитном костюме приходится непрерывно работать лопатой или рвать траву, чтобы обнажить оставленные боевиками закладки.

Не говоря о десятках километров, которые приходится проходить ежедневно. Мирная жизнь совсем рядом, но в случае саперов даже глубокий тыл — огромный риск. Безопасная с виду дорога, а вокруг — ржавые скелеты бронетехники. Шаг на обочину может оказаться последним. Пока недалеко отсюда укатывают асфальт, на перекрытом участке пашет боевая машина разминирования (БМР).

Как рассказал механик-водитель БМР-3М с позывным Кабан, его команда работает над разминированием и уширением дорог. Проделана работа на почти 50 км дорог ЛНР с уширением 10 м справа и слева.

«Дорога уже строится, нужно быстрее это всё делать, быстрее разминировать. Там, где машина не может пройти, не позволяет местность — идут саперы», — пояснил Кабан.

Инженер добавил, что на херсонском направлении в прошлом году инженеры в первых рядах заходили на территорию.

«Инженеры в первых рядах идут! Прошли мы, следом пошли танки», — торжественно заявил Кабан.

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30 мая Минобороны показало работу саперов-десантников. Расчет установки разминирования УР-77 «Метеорит» ВДВ получил задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях противника, а также уничтожить личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обнаруженном опорном пункте.

22 мая военкор «Известий» Станислав Григорьев показал курс подготовки саперов ВС РФ. Занятия проводят опытные бойцы. Каждый показывает, на что способен, имея в руках всего лишь кусачки, складной нож и щуп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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