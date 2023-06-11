Сапер ВС РФ рассказал о посланиях на минах от мобилизованных инженеров ВСУ

Саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины с посланиями российским военным от мобилизованных украинцев. Об этом в воскресенье, 11 июня, рассказал начальник инженерной службы полка группировки войск «Юг» с позывным Кирпич.

По его словам, зачастую мины не активированы или активированы частично, а содержание посланий варьируется от угроз и оскорблений до желания примириться.

«Если попадаются мобилизованные, то, бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял. Сзади этой мины бывают надписи. Один раз встретили — мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». Нам очень приятно было», — приводит слова Кирпича ТАСС.

Ранее в этот день Кирпич рассказал о недостатках подготовки боевиков ВСУ, из-за которых украинские боевики стали в несколько раз чаще подрываться на минах.

До этого, 10 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Ранее, 9 июня, президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.