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Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин

Российские саперы столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силу Украины (ВСУ) стали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения и которые украинские боевики устанавливают с дронов, но российские военные уже научились им противодействовать. Об этом в воскресенье, 23 июля, рассказал сапер с позывным Рахматулла из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

«Они (украинские боевики. — Ред.) дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», — приводит его слова «РИА Новости».

С помощью определенных параметров можно настроить боеприпас таким образом, что при приближении к нему он направленно поразит цель, добавил Рахматулла.

По словам сапера, при изготовлении данного взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия таких снарядов заключается в распылении горючего вещества в виде аэрозоля и подрыве полученного газового облака.

«Самое главное — это внимание и контроль обстановки», — заключил сапер, отметив, что российские военные уже научились работать с такими снарядами и успешно им противодействуют.

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Ранее, 16 июля, Минобороны России показало, как военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении продолжают разминировать территории освобожденных населенных пунктов.

13 июля военное ведомство показало, как происходит боевая работа саперов-десантников Тульского соединения Воздушно-десантных войск на северном фланге артемовского направления. Каждую ночь они выполняют сложную и опасную работу по минированию переднего края обороны российских военных.

До этого, 11 июня, начальник инженерной службы полка группировки войск «Юг» с позывным Кирпич рассказал, что саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины с посланиями российским военным от мобилизованных украинцев. По его словам, зачастую мины не активированы или активированы частично, а содержание посланий варьируется от угроз и оскорблений до желания примириться.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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