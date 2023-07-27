В Росавиации назвали возможными прямые полеты в Африку при гарантиях безопасности

Запуск прямых авиарейсов из России в Африку возможен лишь при гарантии того, что самолеты не будут арестованы после приземления. Об этом 27 июля заявил глава Росавиации Александр Нерадько на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Нашим перевозчикам нужны гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание», — уточнил глава ведомства в ходе своего выступления на форуме.

В качестве причин для предоставления таких гарантий Нерадько привел в пример ситуацию с грузовым самолетом Ан-124, который уже около года удерживают в Канаде после доставки туда гуманитарного груза.

По его словам, те африканские страны, куда Россия уже выполняет полеты, предоставили такие гарантии.

Кроме того, глава Росавиации рассказал, что в авиапарке России находится 733 самолета иностранного производства, среди которых Boeing и Airbus, а также 160 самолетов отечественного производства Superjet 100. Он заверил, что этого достаточно для развития авиасообщения со странами Африки.



Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Накануне замглавы МИДа Михаил Богданов сообщил, что Россия будет вести работу над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских стран.

Кроме того, 26 июля посол РФ в Танзании Андрей Аветисян сообщил, что чартерные рейсы из Москвы планируют запустить осенью. Разрешение на них получила авиакомпания Azur Air.

Также в тот день президент России Владимир Путин отметил, что в последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень. РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу, подчеркнул он.