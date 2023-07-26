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Посол РФ рассказал о запуске чартерных рейсов в Танзанию

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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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Чартерные рейсы из России в Танзанию планируют запустить осенью. Разрешение на них получила авиакомпания Azur Air, сообщил 26 июля посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.

«Авиакомпания Azur Air уже получила разрешение от российских и танзанийских властей гражданской авиации на организацию чартерных рейсов. Я ожидаю, что чартерные рейсы между Россией и Танзанией начнутся где-то с осени, когда спадет загрузка популярных летних туристических направлений и тогда более востребованным станет Занзибар», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Аветисян добавил, что нынешний, низкий, уровень турпотока объясняется отсутствием прямого авиасообщения и закрытием границ и воздушного пространства из-за пандемии. Сейчас туризм в Танзанию «начинает возрождаться, но очень медленно» отметил дипломат.

По его словам, после увеличения турпотока между странами станет актуальным вопрос отказа от виз на взаимной основе, но пока «Москва такие переговоры не ведет».

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В июне гендиректор компании MAYEL Travel Майи Котляр сообщала «Известиям» о том, что прямое чартерное авиасообщение с Занзибаром (Танзания) может быть возобновлено к осени. Чартеры в ЮАР и Кению — на стадии проработки.

19 июля источники в атомной госкорпорации в преддверии саммита «Россия – Африка» сообщили, что «Росатом» планирует в 2023–2025 годах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в Танзании. Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта предположительно будут использовать экологически щадящий метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ).

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