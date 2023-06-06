Российские авиалинии могут запустить чартеры в ЮАР и на Занзибар
Прямое чартерное авиасообщение с Занзибаром (Танзания) может быть возобновлено к осени. Об этом «Известиям» заявила гендиректор компании MAYEL Travel Майи Котляр.
Она сообщила, что в настоящий момент прорабатываются чартеры в ЮАР и Кению.
«ЮАР очень востребована сейчас, есть спрос на запуск прямых авиаперелетов, хотели уже с июля запустить чартеры — пока это обсуждается, но обсуждения идут серьезные», — отметила она в беседе с «Известиями».
Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что его страна ведет переговоры с российской авиакомпаний Nordwind Airlines о запуске четырех прямых регулярных рейсов в неделю в Кейптаун и Йоханнесбург.
Позже посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что Москва планирует запустить прямое авиасообщение с ЮАР ко второму саммиту «Россия – Африка», который запланирован на конец июля.
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