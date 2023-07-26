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МИД заявил о работе над запуском прямых рейсов с большинством стран Африки

Замглавы МИД Богданов: РФ работает над запуском прямых рейсов с максимальным количеством стран Африки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия будет вести работу над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских стран, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов 26 июля.

«Сожалеем, что после распада Советского Союза мы практически никуда не летали, но Россия возвращается в Африку, и нужны транспортные средства, на чем вернуться. Желательно во все страны, где возможно», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что РФ будет усиленно над этим работать.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин отметил, что последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень. РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу, подчеркнул он.

Кроме того, в этот день посол РФ в Танзании Андрей Аветисян сообщил, что чартерные рейсы из Москвы планируют запустить осенью. Разрешение на них получила авиакомпания Azur Air.

6 июня стало известно, что пассажиры из России стали в два раза больше посещать африканские страны южнее Сахары за последний год. В топ-3 вошли туристические Сейшелы, ЮАР и Танзания.

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