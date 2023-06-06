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Россияне стали в два раза чаще посещать Субсахарскую Африку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пассажиры из России стали в два раза больше посещать африканские страны южнее Сахары за последний год, следует из статистики Ethiopian Airlines, которую компания предоставила «Известиям». В топ-3 вошли туристические Сейшелы, ЮАР и Танзания.

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«Более 12 тыс. россиян совершили поездку в страны Африки южнее Сахары с момента возобновления прямого авиасообщения России и Эфиопии в августе 2022 года, воспользовавшись рейсами крупнейшего африканского авиаперевозчика Ethiopian Airlines», — сообщили «Известиям» в компании.

Эта цифра оказалась в два раза выше, чем аналогичный показатель за период с сентября 2021 года по март 2022-го.

На первом месте оказались Сейшелы — островное государство в Индийском океане, куда за период с сентября 2022 года по май 2023-го въехало более 2,6 тыс. россиян, далее следует ЮАР (сразу два аэропорта — Кейптаун на юго-западе страны и Йоханнесбург на северо-востоке), которую тоже посетили около 2,6 тыс. граждан РФ. Тройку замыкает Танзания (включая остров Занзибар), куда отправились почти 1,5 тыс. россиян.

В топ наиболее популярных направлений также вошли Намибия, Эфиопия, Кения, Мадагаскар, Мали, Нигерия и Гвинея.

Ранее эфиопские авиалинии увеличили количество прямых рейсов в Россию до четырех в неделю.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Африка грез: россияне стали чаще посещать страны южнее Сахары

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