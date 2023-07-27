В Полтаве, на востоке Украины, демонтировали памятники русскому поэту Александру Пушкину и Герою СССР, генералу армии Николаю Ватутину. Об этом 27 июля сообщило украинское издание «Общественное. Новости» в своем Telegram-канале.

Монументы сняли с постаментов работники коммунальных служб. Издание опубликовало фотографии, на которых памятники Пушкину и Ватутину уложены на платформу грузового автомобиля.

Генерал армии Николай Ватутин (1901–1944) в годы Великой Отечественной войны командовал войсками 1-го Украинского фронта, сыграл решающую роль в планировании, организации и проведении Киевской наступательной операции.

Ранее, 25 июля, во Львовской области. на западе Украины, снесли два памятника солдатам Красной армии. За прошлую неделю в области убрали 23 аналогичных монумента.

До этого, 15 июля, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в регионе демонтировали монумент советскому воину-освободителю, который был установлен в городе Винники. Он добавил, что памятник перенесут в один из музеев, расположенных во Львове.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

В последнее время эта тенденция усилилась: только в июне 2023 года в Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской, демонтировали бюст космонавта Юрия Гагарина, а на западе Украины за день, 23 июня, сносу подверглись шесть памятников советским солдатам.