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По факту ЧП в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер
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По факту ЧП в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве задержан главный инженер компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте, где накануне произошел прорыв трубы, приведший к гибели людей. Об этом 24 июля сообщает столичная прокуратура.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан главный инженер частной компании», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

В ближайшее время суд с участием прокуратуры Москвы будет рассматривать вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения.

Водой и огнем: в московском ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком
В результате аварии погибли четыре человека

Данную информацию подтвердили и в Следственном комитете (СК) России. Дело о расследовании прорыва трубы в торговом центре накануне было передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле лично у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Трубу с горячей водой диаметром 30 см в ТЦ «Времена года» прорвало 23 июля — труба разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще десять были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи и криминалисты проводят дополнительный осмотр места происшествия.

Как рассказал очевидец Дмитрий в разговоре с «Известиями», эвакуация из здания началась не сразу. Около 10 минут сотрудники торгового центра отключали воду и пытались устранить разлив кипятка, работая с голыми ногами. Площадь затопления составила 4 тыс. кв. м.

Шестиэтажный торговый центр «Времена года» по площади занимает более 62 тыс. кв. м, он был открыт на западе Москвы в 2007 году.

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