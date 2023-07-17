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В Египте объяснили неуязвимость перед возможным непродлением зерновой сделки

Советник министра снабжения Нуамани: непродление зерновой сделки не затронет Египет
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Фото: AP Photo/Hassan Ammar
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Египту незачем опасаться непродления зерновой сделки, так как последствия этого не затронут страну, которая занимается диверсификацией источников импорта пшеницы, заявил 16 июля советник египетского министра снабжения и внутренней торговли Нуамани Наср Нуамани.

«Государство не затронет непродление зернового соглашения, потому что оно уже получило две последние партии украинской пшеницы. Объем первой составил 35 тыс. т, второй — 110 тыс. Эти две сделки были через соглашение, они [партии] прибыли в Египет и были разгружены. Другие сделки не заключались», — сказал Нуамани «РИА Новости».

Советник министра отметил, что Египет в своей политике делает расчет на увеличение собственных запасов пшеницы через диверсификацию источников ее поставок и внутреннее производство. Нуамани напомнил, что Египет — крупнейший импортер российской пшеницы.

«Российская сторона сотрудничает с Египтом в сфере экспорта и выполняет свою роль в решении всех проблем, которые возникают, будь то финансирование или способ экспорта», — добавил он.

Продление пройденного: какая судьба ждет зерновую сделку
И как возможный срыв переговоров по черноморской инициативе отразится на отношениях России и Турции

16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно с грузом в рамках зерновой инициативы. На его борту находятся 15,3 т рапса и 23,5 тыс. т кукурузы.

Как сообщало в этот день «РИА Новости» на основе данных ООН, минсельхоза и украинской таможни, за время действия черноморской инициативы Украина экспортировала зерна на $9,8 млрд, и в случае прекращения сделки страна потеряет до $500 млн в месяц.

13 июля президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами указал на то, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия будут выполнены. Среди условий возвращения российский лидер назвал подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Он также отметил, что Россия контактирует с сотрудниками ООН, которые стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается. При этом президент подчеркнул, что интересы РФ в диалоге о продлении зерновой сделки игнорируются.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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