В Египте объяснили неуязвимость перед возможным непродлением зерновой сделки

Египту незачем опасаться непродления зерновой сделки, так как последствия этого не затронут страну, которая занимается диверсификацией источников импорта пшеницы, заявил 16 июля советник египетского министра снабжения и внутренней торговли Нуамани Наср Нуамани.

«Государство не затронет непродление зернового соглашения, потому что оно уже получило две последние партии украинской пшеницы. Объем первой составил 35 тыс. т, второй — 110 тыс. Эти две сделки были через соглашение, они [партии] прибыли в Египет и были разгружены. Другие сделки не заключались», — сказал Нуамани «РИА Новости».

Советник министра отметил, что Египет в своей политике делает расчет на увеличение собственных запасов пшеницы через диверсификацию источников ее поставок и внутреннее производство. Нуамани напомнил, что Египет — крупнейший импортер российской пшеницы.

«Российская сторона сотрудничает с Египтом в сфере экспорта и выполняет свою роль в решении всех проблем, которые возникают, будь то финансирование или способ экспорта», — добавил он.

16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно с грузом в рамках зерновой инициативы. На его борту находятся 15,3 т рапса и 23,5 тыс. т кукурузы.

Как сообщало в этот день «РИА Новости» на основе данных ООН, минсельхоза и украинской таможни, за время действия черноморской инициативы Украина экспортировала зерна на $9,8 млрд, и в случае прекращения сделки страна потеряет до $500 млн в месяц.

13 июля президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами указал на то, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия будут выполнены. Среди условий возвращения российский лидер назвал подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Он также отметил, что Россия контактирует с сотрудниками ООН, которые стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается. При этом президент подчеркнул, что интересы РФ в диалоге о продлении зерновой сделки игнорируются.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.