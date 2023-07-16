НАТО намерено устроить проигрыш Украине в конфликте с Россией, слова о победе Киева — иллюзия. Таким мнением поделились журналисты итальянской газеты IL Fatto Quotidiano (FQ) 16 июля.

Они пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что он обречен на поражение.

«На шее у него сжимается удавка демократизации, потому что Украина — не демократическая страна, и ее терпят лишь до тех пор, пока длится конфликт», — говорится в публикации.

Кроме того, в статье указано, что длительное сражение с российскими войсками рано или поздно вымотает Украину: моральный дух армии будет падать, а солдат останется все меньше. При этом версия, при которой Украина вступила бы в НАТО, не менее печальная, поскольку размещение военных баз на территории государства приведет к нескончаемому конфликту во всей Европе.

Днем ранее полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Кроме того, Херш добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий. В частности, это наиболее сильно ударит по администрации президента США Джо Байдена и странам НАТО.

Тогда же американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина проиграет в конфликте и потеряет половину территорий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.